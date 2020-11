Porsche Unseen: deze vijftien conceptcars zag je nog nooit!

In het Porsche Museum in Stuttgart laat Porsche niet alleen de studiemodellen zelf zien, maar ook de weg ernaartoe, die van de eerste schetsen, via 3D-modellen naar een auto op ware grootte loopt. De expositie Porsche Unseen start in 2021 (de precieze datum geeft Porsche nog niet) en wordt vergezeld van een gelijknamig boek (328 pagina's, ISBN 978-3-667-11980-3), dat de lezer een kijkje gunt achter de schermen van de ontwerpafdeling. Deze vijftien auto's kun je zien op de tentoonstelling en in het boek.

Porsche 906 Living Legend (2015)

Een supercar met de proporties en designdetails van de Porsche 906-racewagen uit 1966. Volgens Porsche lijkt het net alsof er twee auto's in elkaar zijn geduwd. Tussen de voor- en achterzijde van de 906 Living Legend is een duidelijke scheiding te zien. De opening tussen de twee elementen dient als luchtinlaat voor de motor.

Porsche Vision 918 RS (2019)

Een geweldig extreme hypercar op basis van de 887 pk leverende Porsche 918 Spyder. Het model heeft een verbeterd onderstel, een nog sterkere plug-in hybride-aandrijflijn en een aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie. Bij ons rijst de vraag: waarom is deze niet in productie genomen? Maar dat vragen we ons bij al deze geweldige conceptcars af.

Porsche Vision 920 (2019)

Met de Porsche Vision 920 wilde de ontwerpers een kruising tussen een hypercar en een racewagen ontwikkelen. De bestuurder zit in een kleine cockpit midden in de auto (we zien geen plek voor een passagier) en van de buitenkant kun je onder meer delen van de wielophanging zien.

Porsche Vision E (2019)

Porsche is sinds 2019 actief in het elektrische Formule E-kampioenschap. Deze Vision E is gebaseerd op de techniek van de 99X Electric-racewagen en is bedoeld voor amateurracers. De 99X Electric is in kwalificatietrim 340 pk sterk en gaat in 2,8 seconden van stilstand naar 100 km/h.

Porsche 917 Living Legend (2013)

Deze hebben we al wel eerder gezien. De Porsche 917 Living Legend is een niet werkend studiemodel dat is ontwikkeld toen Porsche in 2013 terugkeerde naar Le Mans. Het design en het kleurenschema zijn geïnspireerd op de Porsche 917 KH waarmee Porsche in 1970 de 24-uursrace won.

Porsche 919 Street (2017)

Deze Porsche 919 Street werd ontwikkeld op basis van de 919 Hybrid en was bedoeld om de rijbeleving van de LMP1-racewagen toegankelijk te maken voor amateurcoureurs. Onder de body gaan de koolstofvezel monocoque en de 900 pk sterke hybride-aandrijflijn van de Le Mans-winnaar schuil. De wielbasis en afmetingen zijn gelijk aan die van de raceauto.

Porsche Vision 'Renndienst' (2018)

Een ruimteconcept voor zes personen. De Porsche Vision 'Renndienst' moest laten zien hoe de Porsche-identiteit in een nieuwe vorm gegoten kan worden, voor een segment waar het merk onbekend is. Het interieur is modulair en ruim, dankzij de volledig elektrische aandrijflijn, die onder de vloer is geplaatst. De bestuurder zit in het midden.

Porsche Vision Spyder (2019)

De Porsche Vision Spyder is bedoeld als verwijzing naar de Porsche 550 1500 RS Spyder uit 1954. Dat kun je zien aan onder meer de karakteristieke roosters boven de middenmotor, de rode details op de carrosserie en de bescheiden staartvinnen. Het model had als doel om tal van ideeën voor de toekomst uit werken.

Porsche 904 Living Legend (2013)

Een ode aan de Porsche 904-racewagen uit 1965 (ook bekend als de Porsche Carrera GTS). Deze compacte coupé maakt gebruik van het koolstofvezel chassis van de Volkswagen XL1 uit 2013 en heeft geen Porsche-motor achterin, maar een V-twin-blok van motorfietsenfabrikant Ducati (dat onderdeel is van de Volkswagen Group).

Porsche 911 Vision Safari (2012)

De meeste studiemodellen in deze lijst zijn niet functioneel. Ze zijn van klei of van een ander materiaal en hebben geen techniek aan boord. Hoe anders is dat met deze Porsche 911 Vision Safari. Hij haalt zijn inspiratie uit de Dakar-911's uit de jaren zeventig en tachtig en is serieus door Porsche getest. Tuners Ruf en Gemballa onthulden dit jaar hun eigen Safari-911's.

Porsche Macan Vision Safari (2013)

Je ziet het goed. Deze Porsche Macan heeft slechts twee portieren. Porsche dacht er serieus aan om een sportievere, op de rallysport geïnspireerde Macan op de markt te brengen. De Vision Safari bracht het niet eens tot het teststadium. Het project werd voor die tijd al afgeschoten.

Porsche Vision 916 (2016)

Deze Vision 916 is gemaakt door een Porsche-stagiair. Hij ontwierp een zo minimalistisch mogelijke sportauto met een elektrische aandrijflijn. De Vision 916 wordt zogenaamd aangedreven door vier elektromotoren, die bij de wielen zitten. Het design van de auto is geïnspireerd door de vroegste ontwerper van Porsche-oprichter Ferdinand Porsche.

Porsche Vision 960 Turismo (2016)

Oh, wat mooi! Deze vierdeurs coupé is getekend door Porsche-ontwerper Michael Mauer en is een soort voorloper van de Porsche Taycan. Mauer koos namelijk geen verbrandingsmotor voor deze Vision 960 Turismo, maar een elektrische aandrijflijn (denk de uitlaten even weg). Anders zou het slanke silhouet niet mogelijk zijn geweest.

Porsche Le Mans Living Legend (2016)

Deze Porsche Le Mans Living Legend heeft wat Cayman-trekjes, maar is iets totaal anders. Hij is een ode aan de Porsche 550 Le Mans Coupé uit de jaren vijftig en heeft zowaar een dikke V8 aan boord. Duidelijke retrokenmerken zijn de dubbele achterruit en de tankdop op de neus.

Porsche Boxster Bergspyder (2014)

De naam verraadt het al: deze Porsche Boxster Bergspyder is een moderne variant van de 909 Bergspyder, die in 1968 werd gebouwd voor heuvelklim-events. Dit werkende studiemodel is gebaseerd op de 981-generatie Boxster en heeft de zescilinder boxermotor van de eerste Porsche Cayman GT4 aan boord.