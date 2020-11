Nieuwe Renault Kangoo ook weer volledig elektrisch

De vorige generatie Renault Kangoo hield het lang vol. Het Franse bestelbusje / mpv'tje bleef liefst dertien jaar op de markt. Hij was er ook als volledig elektrische Kangoo Z.E., met een actieradius van maximaal 220 kilometer. Wat de specificaties zijn van de nieuwste Renault Kangoo Z.E. is nog niet bekend.

Renault Express is Dacia Dokker met andere neus

Sowieso laat Renault weinig los over de nieuwe Kangoo. Hij komt er als bestelbusje en als mpv met vijf zitplaatsen, alleen krijgen wij in Nederland die laatste versie niet. Interessant is dat Renault gelijk de Express introduceert (eveneens alleen als bestelversie). Dat model wordt iets lager gepositioneerd dan de Kangoo en is eigenlijk gewoon een Dacia Dokker met een andere neus.

Interieur Renault Kangoo is duidelijk moderner

Op het eerste gezicht is moeilijk om het verschil te zien tussen de Renault Kangoo en de Renault Express. Zet je ze naast elkaar dan valt op dat die laatste iets compacter iets. Het interieur van beide auto's verschilt volledig. Het dashboard van de Kangoo is duidelijk moderner.