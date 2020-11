Porsche Unseen - Porsche onthult nooit eerder getoonde concept cars

In het Porsche Museum in Stuttgart laat Porsche niet alleen de studiemodellen zelf zien, maar ook de weg ernaartoe, die van de eerste schetsen, via 3D-modellen naar een auto op ware grootte loopt. De expositie Porsche Unseen start in 2021 (de precieze datum geeft Porsche nog niet) en wordt vergezeld van een gelijknamig boek (328 pagina's, ISBN 978-3-667-11980-3), dat de lezer een kijkje gunt achter de schermen van de ontwerpafdeling. Porsche vertelt nog niet welke vijftien conceptcars er te zien zullen zijn, maar geeft wel alvast drie voorbeelden.

Porsche 919 Street (2017)

Deze Porsche 919 Street werd ontwikkeld op basis van de 919 Hybrid en was bedoeld om de rijbeleving van de LMP1-racewagen toegankelijk te maken voor amateurcoureurs. Onder de body gaan de koolstofvezel monocoque en de 900 pk sterke hybride-aandrijflijn van de Le Mans-winnaar schuil. De wielbasis en afmetingen zijn gelijk aan die van de raceauto.

Porsche Vision Spyder (2019)

De Porsche Vision Spyder is bedoeld als verwijzing naar de Porsche 550 1500 RS Spyder uit 1954. Dat kun je zien aan onder meer de karakteristieke roosters boven de middenmotor, de rode details op de carrosserie en de bescheiden staartvinnen. Het model had als doel om tal van ideeën voor de toekomst uit werken.

Porsche Vision 'Renndienst' (2018)

Een ruimteconcept voor zes personen. De Porsche Vision 'Renndienst' moest laten zien hoe de Porsche-identiteit in een nieuwe vorm gegoten kan worden, voor een segment waar het merk onbekend is. Het interieur is modulair en ruim, dankzij de volledig elektrische aandrijflijn, die onder de vloer is geplaatst. De bestuurder zit in het midden.