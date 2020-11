Elektrische BMW iX (2021) gaat op Tesla-jacht

De BMW iX, die eind 2021 naar Nederland komt, is het elektrische visitekaartje van BMW. Het duurde na de inmiddels hopeloos ouderwetse BMW i3 lang voordat BMW de smaak te pakken had met stekkerauto's, maar nu is het merk völlig los. Begin 2021 komt de elektrische BMW iX3 al op de markt. Het ontwerp van de BMW iX is gebaseerd op de BMW Vision iNext concept car. Bij het zien van deze auto verslikte menigeen zich spontaan in zijn koffie, zo eh, apart zag-ie eruit.



BMW iX (2021): allememaggies, dat uiterlijk!



Wie denkt dat de uiteindelijke productieversie van de elektrische BMW iX een stuk braver is, heeft het mis. Misschien dat je je inmiddels opnieuw hebt verslikt in je koffie, of dat je al een beetje aan het gewaagde ontwerp van nieuwe BMW's bent gewend. Wij geven toe: we beginnen een héél (héél) klein beetje te wennen aan de BMW iX. De grille heeft opnieuw een XXL-formaat, waar zo een Goggomobil in kan verdwijnen.



De led-koplampen zijn juist extreem smal. Opvallend zijn ook de blauwe sierstrips. Hoewel de BMW iX een suv is, heeft hij een lage Cw-waarde van 0,25. Voor de carrosserie heeft BMW gebruik gemaakt van carbon en aluminium. Dat betekent niet dat het een lichtgewicht is: het gewicht van de BMW iX is 2500 kilo. De lengte en breedte van de BMW iX komen overeen met die van de BMW X5, terwijl hij even hoog is als de BMW X6.

BMW iX: sneller dan Tesla en Audi?



De BMW iX (2021) richt zijn pijlen op de Audi e-tron en de Tesla Model X. Hij wordt aangedreven door twee elektromotoren, die op de voor- en achteras zijn geplaatst. Het vermogen van de iX is ongeveer 370 kW/500 pk. De sprint van 0-100 km/h is in minder dan 5 seconden volbracht. Ter vergelijking: een Tesla Model X Performance doet er maar 2,8 seconden over. De Audi e-tron 55 (408 pk) wordt wel verslagen, die heeft er 5,7 seconden voor nodig.



BMW iX: actieradius



De BMW iX is niet sneller dan de Tesla Model X, maar heeft wel een grotere actieradius. Je kunt meer dan 600 kilometer rijden op één acculading. De Tesla Model X heeft een actieradius van 495 kilometer, de Audi haalt niet eens 450 kilometer. BMW belooft een verbruik van minder dan 21 kWh/100 km. Met 24,1 kWh heeft de Audi e-tron beduidend meer stroom nodig.



Het accupakket van de BMW iX heeft een capaciteit van 100 kWh. Het maximale laadvermogen aan de snellader is 200 kW, waardoor je in 10 minuten je actieradius kunt verhogen met 120 kilometer. De Tesla Model X piept er nét voorbij en laadt zelfs met maximaal 250 kW.



BMW iX aapt Mercedes na



We geven weer iets toe: ook het dashboard bevalt ons wel. Het bestaat uit een digitaal instrumentarium van 12,3 inch voor de neus van de bestuurder, gecombineerd met een centraal display van 14,9 inch. Knoppen zie je niet, die zitten allemaal tussen de stoelen. De iDrive-controller voor het bedienen van het multimediasysteem heeft ook zijn weg gevonden naar de elektrische BMW's. BMW aapt Mercedes na: de bediening van de elektrische stoelen zit bij de BMW iX in de portieren. De BMW iX (2021) is een van de eerste auto's die standaard 5G krijgt.

BMW iX: eind 2021 naar Nederland



De productie van de BMW iX (2021) start in de tweede helft van 2021, waarna de marktintroductie in Nederland is gepland voor eind 2021. De prijs van de BMW iX is niet bekend. Na de iX3 en de iX, allebei suv's, is het wachten op de eerste elekrische sportsedan van BMW. Die komt naar verwachting in 2022.