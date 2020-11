Volkswagen ID.3 opladen: zo lang moet je wachten op 100 kilometer rijbereik

Hieronder geven we de antwoorden, maar eerst willen we iets uitleggen over snelladen. Als een elektrische auto een laadvermogen van 100 kW ondersteunt, wil dat niet zeggen dat hij de hele tijd oplaadt met 100 kW. In de regel is het zo dat je eerst de maximale snelheid krijgt, maar dat de auto het laadvermogen langzaam afbouwt naarmate de accu voller wordt.

Dat is bij het opladen van de Volkswagen ID.3 net zo: eerst gaat het heel snel en vervolgens steeds iets trager. Wees gerust: dit hoort zo. Sterker nog: de Volkswagen ID.3 laadt langer snel dan veel andere elektrische auto’s. Je kunt wel stellen dat de Volkswagen ID.3 goed is in snelladen. Niet zo goed als de Tesla Model 3, natuurlijk, maar wel even goed of beter dan de rest van het elektrische wagenpark.

Volkswagen ID.3 opladen: steeds iets langzamer

Wij pluggen in bij een nieuw snellaadstation van Shell Recharge dat 175 kW ondersteunt. We houden bij hoe lang het duurt om genoeg stroom in de batterij te stoppen om 100 kilometer te kunnen rijden. Daarbij gaan we uit van een stroomverbruik van 16,3 kWh/100 km. Die waarde komt uit onze Volkswagen ID.3-actieradiustest rollen.

De eerste 100 kilometer (16,3 kWh geladen) duurt 11 minuten

De tweede 100 kilometer (32,6 kWh geladen) duurt nog eens 14 minuten

De derde 100 kilometer (48,9 kWh geladen) duurt nog eens 21 minuten

In totaal duurt het 46 minuten om genoeg stroom te laden om 300 kilometer te kunnen rijden. Maar dat is niet de belangrijkste conclusie die je hier kunt trekken. Kijk liever naar de oplopende laadtijden. Hieraan zie je duidelijk dat het opladen in het begin snel gaat en trager naarmate de accu voller wordt. Aan het eind duurt het opladen zelfs dubbel zo lang (11 versus 21 minuten voor 100 kilometer)!

Ons advies voor opladen met de Volkswagen ID.3 luidt: snelladen totdat de accu voor 70 procent gevuld is en dan weer gaan rijden. Op voorwaarde dat er genoeg snelladers op je route staan.