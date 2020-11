Gefacelifte Hyundai Kona Electric komt strakker voor de dag

De vernieuwde Hyundai Kona Electric bewandelt dezelfde weg als de Tesla Model 3. Hij heeft geen traditioneel autogezicht meer (met iets dat op een grille lijkt), maar is van de voorkant 'helemaal glad'. En dat staat de Kona goed. Ook omdat nu de randen van de wielkasten in wagenkleur zijn gespoten. Verder valt op dat de koplampen iets anders getekend zijn.

Nieuw digitaal instrumentarium

In het interieur lijkt veel bij hetzelfde te blijven. Het 10,25-inch infotainmentscherm heeft gezelschap gekregen van een eveneens 10,25 inch digitaal instrumentarium met nieuwe connectiviteitsvoorzieningen. De Kona Electric is compatible met Apple CarPlay, Android Auto en werkt met de nieuwste versie van Hyundai Bluelink.

Hyundai Kona Electric in twee versies

Hyundai levert de Kona Electric ongewijzigd in twee uitvoeringen. Er is een 39,2-kWh variant met 136 pk en 395 Nm, die goed is voor een actieradius van 305 kilometer. Daarboven staat een versie met 64 kWh, die bij een gelijkblijvend koppel een vermogen van 204 pk levert. Het bereik van de Kona Electric met 64-kWh batterij ligt op maximaal 484 kilometer.

Pas in de zomer van 2021 op de markt

De Hyundai Kona Electric wordt standaard geleverd met een 3-fase omvormer. Daarmee is het accupakket van de elektrische suv met maximaal 11 kW op te laden. Bij gebruik van een DC-snellader is de batterij na 47 minuten weer voor tachtig procent vol. De nieuw Kona Electric komt pas in de zomer van 2021 op de Nederlandse markt.