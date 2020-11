Te koop in Nederland: Deze Aston Martin AM37 gaat 'slechts' 80 km/h

Het scheepje gaat binnenkort (vanaf 23 december, om precies te zijn) onder de hamer bij De Valk Yacht Brokers in Loosdrecht. Het startbod ligt op 100.000 euro, maar als je nu al weet dat je de Aston Martin AM37 koste wat kost wilt hebben, dan kun je ook gewoon 995.000 euro, exclusief BTW, neertellen.

Aston Martin AM37 heeft een top van 80 km/h

De Aston Martin AM37 werd in 2016 gepresenteerd tijdens de bootshow van Monaco. Hij is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse jachtenbouwer Quintessence Yachts en meet ongeveer 11 meter in de lengte. Met zijn twee Mercury Racing-motoren (gezamenlijk vermogen 520 pk) kan de AM37 een indrukwekkende topsnelheid van ruim 80 km/h bereiken.

Digitaal instrumentarium en touchscreen

Dit exemplaar was oorspronkelijk blauw, maar is inmiddels uitgevoerd in de Aston Martin-kleur Stone White. Dat het Aston Martin is, kun je zien aan het vleugellogo midden voor de ruit, op het stuur en in de cabine op de tafel. De cockpit ziet er in ieder geval moderner uit dan in een Aston Martin-sportwagen, met een digitaal instrumentarium en een enorm touchscreen in het midden.