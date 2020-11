Jachten met een autotintje

Bugatti Niniette 66





Als je het design van deze Niniette 66 ziet is er maar één automerk waar je direct aan denken moet; Bugatti. Mooi hoe een kenmerkend designkarakter van de Chiron zelfs op een jacht nog duidelijk zichtbaar is.

Het jacht wordt gebouwd door het Monegaskische Palmer Johnson en voor de aandrijving zorgt een Man V8 met 1.000 pk. Bijzonder is de jacuzzi aan boord van deze Chiron voor op het water. Volgens de geruchten ligt het prijskaartje rond de 2 miljoen euro en is de oplage beperkt tot 66 exemplaren.





Rolls-Royce Areoboot S6

Als er één merk is dat past binnen de wereld van de luxe jachten dan is het Rolls-Royce wel. Jachten worden dikwijls geheel op maat gebouwd met aan boord veel chroom, hout en prachtige laklagen. Inderdaad, dat kennen we van Rolls-Royce ook.

De Aeroboot S6 is een jacht van 65 voet (bijna 20 meter). Het design is volgens Rolls-Royce geïnspireerd op het Engelse gevechtsvliegtuig Spitfire, vandaar ook de naam Aeroboot. Voor de aandrijving grijpt Rolls-Royce uiteraard uit haar eigen schappen. Maar dan niet uit die van de autobouwer, maar van de motorenbouwer Rolls-Royce voor twee exemplaren van 1.500 pk. Een prijskaartje maakt Rolls-Royce, naar eigen goed gebruik, niet bekend.





Porsche Design Dynamic GTT 155

Verreweg het grootste jacht in dit rijtje is de Dynamic GTT 155 van Porsche Design. De designtak van de Duitse sportautofabrikant heeft zich na een sportboot ook gewaagd aan het ontwerpen van een 35 meter luxejacht. Aan boord zijn diverse invloeden van Porsche te vinden, maar motorisch is er weinig Porsche aan. Dat geldt ook voor het ontwerp dat van het Nederlandse Vripack komt en de bouw gebeurt in het Italiaanse Viareggio. Het prijskaartje begint bij net geen 12 miljoen euro.





Sacs Lancia di Lancia

In tegenstelling tot de Dynamic GTT 155 is de Sacs Lancia di Lancia wel trouw aan het vaderland. Sterker nog, het is een samenwerking tussen meerdere taliaanse bedrijven. Lancia was grotendeels verantwoordelijk voor het idee, Fiat levert de twee 560 pk motoren en Sacs is de uiteindelijke bouwer. Martini tot slot mocht de koelkast vullen en voor de gelegenheid haar kenmerkende striping aanbrengen.





Lexus Sport Yacht

Je verwacht het eerder bij een jacht van Rolls-Royce, maar het is Lexus die het meest exclusieve jacht in dit rijtje heeft gebouwd. De Lexus Sport Yacht is namelijk zo exclusief dat er maar één exemplaar van gebouwd is. Aangedreven door twee Lexus V8’s weet de lichte romp van carbon met 43 knopen (80 km/h) over het water te schieten. Een prijskaartje is niet bekend, maar gezien het exclusieve karakter zal dit in de vele miljoenen lopen.





Aston Martin AM37

De Britse sportautofabrikant Aston Martin heeft een van de meeste bekende jachten. Tenminste, onder het algemene publiek. Dat heeft alles te maken met het feit dat de AM37 in Nederland veel in het nieuws is gekomen wegens Nederlandse makelij. Mulder Design is verantwoordelijk voor het design en development. Het Nederlandse Quintessence Yachts bouwt het jacht en Aston Martin levert uiteraard de krachtbron. Het prijskaartje begint rond de 1,5 miljoen.





Mercedes Arrow460-Granturismo

Naast het partnerschap tussen Mercedes-AMG en de Cigarette Racing boten heeft ook Mercedes Design zich gewaagd aan het ontwerp van een jacht. Het resultaat is de Arrow460-Granturismo. En jawel, net als bij de Bugatti Niniette 66 doet de romp ons heel sterk denken aan de vorm van een auto. Het bedrijf spreekt over ‘een geheel nieuwe designtaal voor jachten’. Vreemd genoeg geen Mercedes-motor onderdeks, maar een tweetal Yamaha’s met 440 pk. Wel leuk trouwens, want ook hier een Nederlands tintje: Van Oossanen stond garant voor de uitwerking van het design dat door Mercedes-Benz Style werd geschetst.





Super Lauwersmeer Discovery 47 OC

Het zal je niet zijn ontgaan dat in dit hele rijtje veel Nederlandse invloeden waarneembaar zijn. Maar het meest Nederlands is de laatste in het rijtje; de Discovery 47 OC van de – inderdaad - Nederlandse jachtbouwer Super Lauwersmeer. Van een heel andere orde dan bovenstaande jachten, maar wat ons betreft wel het vermelden waard. De jachtwerf uit Friesland bouwt namelijk haar modellen geheel naar klantwens. En dat resulteerde erin dat het schip dat je op deze foto’s ziet werd geïnspireerd door kleuren en materialen van Porsche. De eigenaar het schip is namelijk een enorme Porsche-liefhebber. Voor de aandrijving zorgt overigens een Zweedse bekende naam: Volvo. Het prijskaartje van dit jacht is een stuk bereikbaarder dan alle ander hierboven genoemde en daarom durven we je ook wel door te verwijzen naar meer informatie op https://superlauwersmeer.nl/nl/discovery/oc/47