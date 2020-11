Vernieuwde Toyota C-HR trekt joggingpak aan

Toyota hanteert twee sportieve niveaus: GR staat voor de echte sportievelingen (GR Supra en GR Yaris), GR Sport duidt de modellen aan die er vooral vlot uitzien. Eerder reden wij bijvoorbeeld al de Toyota Corolla Touring Sports GR Sport Plus (en ademhalen …).

Toyota C-HR GR Sport met 19-inch wielen

Het verschil tussen een Toyota C-HR en Toyota C-HR GR Sport kun je zien aan de iets dikkere voorbumper van de laatste en het feit dat veel carrosseriedelen in het hoogglans zwart zijn uitgevoerd. De 19-inch lichtmetalen wielen van de C-HR GR Sport vullen de wielkasten mooi.

Zilverkleurige details en rode stiksels

In het interieur strooit Toyota met zilverkleurige details en rode stiksels. De stoelen zijn bekleed met leer en alcantara. Op het stuur gebruikt Toyota geperforeerd leer. Standaard is de C-HR GR Sport uitgerust met onder meer privacy glass, LED-koplampen, stoelverwarming en een JBL-audiosysteem.

Toyota C-HR met 122 of 184 pk

In Nederland is de Toyota C-HR leverbaar als 1.8 Hybrid (122 pk) en 2.0 High Power Hybrid (184 pk). Beide versies zijn standaard uitgerust met een automaat. De nieuwe Toyota C-HR GR Sport is vanaf januari 2021 leverbaar. Wat het model gaat kosten, is nog niet bekend.