Leasecontracten vergelijken bespaart geld

Private leasen van auto’s wordt steeds populairder. Omdat het kopen van een nieuwe auto in de garage nog altijd een flinke uitgave is, wordt steeds vaker gekozen voor private lease. U rijdt dan in een nieuwe of jong gebruikte auto voor een vast bedrag per maand. Dat is niet alleen overzichtelijk voor uw eigen boekhouding maar met private lease zijn de wegenbelasting en de verzekering meegerekend met het maandbedrag. Ook kosten voor onderhoud of keuringen horen hier bij. Bij private lease hoeft u dus nooit te vrezen voor onverwacht hoge garagekosten. Dat is uiteraard een prettig vooruitzicht want u bent vast ook wel eens geschrokken van een garage factuur.