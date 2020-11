Heb je zin in Tesla Tequila? Jammer dan! Die is nu al uitverkocht

Bij Gall & Gall kun je voor nog geen 20 euro een fles tequila kopen. Dus de prijs van 250 dollar (omgerekend zo'n 210 euro) voor een fles Tesla Tequila is behoorlijk. Amerikaanse klanten uit een select aantal staten konden maximaal twee flessen per persoon kopen, maar toch was de hele voorraad binnen no time uitverkocht.





Tesla Tequila in een prachtige bliksemfles

Tesla Tequila wordt gemaakt door de Californische drankenproducent Nosotros Tequila. En het moet gezegd: de fles van Tesla Tequila is een klein kunstwerkje. Hij heeft de vorm van een bliksemschicht en wordt aan de onderkant rechtop gehouden door een prachtig metalen pootje.

Short shorts om aandeelhouders dwars te zitten

Het is niet de eerste keer dan Elon Musk opzien baart met een stuk merchandise. Eerder bracht Tesla een gelimiteerde serie korte broeken op de markt. De Short Shorts waren een plaatstoot aan investeerders die short gaan op de aandelen Tesla (eenvoudig gezegd: investeerders die gokken op een daling van de Tesla-koers).

De vlammenwerper van The Boring Company

Een ander bedrijf van Musk - The Boring Company - introduceerde een heuse vlammenwerper. Al werd de naam van het ding op de website veranderd van 'Flamethrower' naar 'Not A Flamethrower' na kritiek op het gevaar van het apparaat, dat vlammen van maximaal 3 meter lang kon spuwen.