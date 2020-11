Volkswagen ID.3: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

De Volkswagen ID.3 is in Nederland gearriveerd. Hij is de verkoopknaller van oktober en wij hebben ‘m twee dagen op de redactie. Onze actieradiustest bij 100 en 130 km/h is tegenwoordig vaste prik voor een nieuwe elektrische auto. Zo testten we eerder de actieradius van de Polestar 2, de Honda E, de Opel Corsa-e en de Hyundai Ioniq Electic.

Tijdens het testen is het droog maar wel fris: 11 graden Celsius tijdens de 100 km/h-test overdag en 5 graden Celsius (brrr) tijdens de 130 km/h-test ’s avonds na 19.00 uur. De route begint en eindigt op hetzelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Volkswagen ID.3: actieradius bij 100 km/h

Overdag mag je op de snelweg maar 100 km/h en dat is goed nieuws voor de actieradius van de Volkswagen ID.3. Bij 100 km/h meten wij een gemiddeld stroomverbruik van 16,3 kWh/100 km. Heb je een volle accu van 58 kWh tot je beschikking, dan kom je 355 kilometer ver.

Een actieradius van 355 kilometer bij 100 km/h is best netjes. Het WLTP-bereik van de Volkswagen ID.3 is 424 kilometer, dus daar zit hij in de praktijk niet ver onder.

Volkswagen ID.3: actieradius bij 130 km/h

We schrikken een beetje van het hoge stroomverbruik bij 130 km/h: 25,8 kWh/100 km. Dat komt neer op een actieradius van 224 kilometer.

Natuurlijk werkt de frisse buitentemperatuur van 5 graden Celsius niet mee, maar dat is nu eenmaal de realiteit als je in de winter achter het stuur van je Volkswagen ID.3 stapt.

Kijken we naar onze eerdere actieradiustesten, dan zien we dat de Polestar 2 en de Honda E net zoveel stroom verbruiken bij 130 km/h. Maar die waren ook al niet zuinig bij 100 km/h – de Volkswagen ID.3 wel. Dus komt het hoge stroomverbruik nu meer als een verrassing.

Conclusie

De Volkswagen ID.3 is ruim, stil en heeft een goede wegligging. De maximum snelheid van 100 km/h overdag komt de ID.3 goed uit. Want dan heeft-ie een actieradius van 355 kilometer. Zodra het tijd is om 130 te gaan rijden, moet je je misschien een beetje inhouden, want het stroomverbruik stijgt met 58 procent (!) tot 25,8 kWh/100 km. Dat is een groot verschil.

Van de andere kant: met 58 kWh kan de ID.3 dit 224 kilometer volhouden. Als je dan weer thuis bij de wallbox bent, is er geen man overboord.