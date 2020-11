Weg met de V8 en W12! Bentley wordt volledig elektrisch

Bentley is niet het eerste merk dat je associeert met duurzaamheid. De Continental en Flying Spur worden aangedreven door een dikke V8 of een enorme W12, die beide een flinke slok euro 98 lusten. Maar toch, ook Bentley wil zijn verantwoordelijkheid nemen. In het toekomstplan Beyond100 doet de fabrikant zijn groene ambities uit de doeken.

Uitstoot van de Bentley-fabriek moet omlaag

Bentley wil 'global leader in sustainable luxury mobility' worden. Dat betekent dat de uitstoot van de Bentley-fabriek in Crewe binnen vijf jaar met 75 procent omlaag moet (ten opzichte van het 2010-niveau). En dat de verbrandingsmotoren binnen enkele jaren de deur uit moeten.

Bentley-baas Adrian Hallmark maakt een grapje

"Vooruitgang zit in ons DNA", zei Bentley-baas Adrian Hallmark, maar we denken dat hij een grapje maakte. Want vooruitgang zit absoluut niet in het DNA van Bentley. Pas begin dit jaar nam Bentley afscheid van de 6,75-liter V8; een krachtbron die in de basis al sinds 1959 in productie was.

'Bentley is niet bang voor elektrificatie'

Maar goed, Hallmark zegt niet bang te zijn voor de overgang naar elektromotoren. "We raken erdoor geïnspireerd. Ik denk dat het belangrijkste is dat we geen elektrische auto's maken, maar Bentleys. We moeten honderd jaar aan Bentley-DNA pakken en het in een moderne context gieten."

Volgend jaar plug-in hybride Bentleys

Bentley levert nu al de Bentayga Hybrid (met stekker) en introduceert volgend jaar twee nieuwe plug-in hybridevarianten, onder meer van de Flying Spur. Vanaf 2026 worden de hybrides uitgefaseerd en gaat Bentley over op volledig elektrische aandrijving. In 2030 moet dat proces klaar zijn.

Eerste elektro-Bentley wordt een SUV

Bentley gaat gebruikmaken van de elektrische platforms van Audi en Porsche. In 2019 onthulde het merk de EXP 100 GT; een elektrisch studiemodel met vier motoren en een vermogen van zo'n 1000 pk. De eerste productie-EV van Bentley wordt echter geen sportwagen, maar een SUV. Hij wordt in 2025 geïntroduceerd.