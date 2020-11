Audi Sport gaat elektrisch met de Audi RS e-Tron GT

Dat de Audi e-Tron GT eraan zit te komen, weten we al geruime tijd. Audi onthulde in november 2018 het eerste studiemodel, dat duidelijk Porsche Taycan-achtige lijnen had. Daarna heeft het merk de elektrische vierdeurs coupé op duizend-en-een manieren geteased. Het productiemodel is inmiddels klaar, al mogen we het nog steeds niet ongecamoufleerd zien. Wel maakt Audi nu de specificaties ervan bekend. Tenminste, van het topmodel.

Ondergeschikt aan Porsche Taycan

Dat wordt de Audi RS e-Tron GT, die een vermogen levert van 598 pk, met kortstondig 646 pk in overboost. Hij gaat in minder dan 3,5 seconden naar 100 km/h en moet daarmee dus de Porsche Taycan Turbo en Turbo S voorlaten. Die zijn respectievelijk 680 en 761 pk sterk, waarbij de Turbo S slechts 2,8 seconden nodig heeft om naar 100 km/h te komen. Jammer voor de Audi-rijder, maar zo is de hiërarchie binnen Volkswagen. Audi hoort een treetje onder Porsche te staan.

Audi RS e-Tron GT in staat tot topprestaties

De Audi RS e-Tron GT heeft hetzelfde innovatieve koelsysteem als de Porsche Taycan. Dit zorgt ervoor dat de auto's keer op keer sportieve prestaties kunnen neerzetten, zonder dat de batterij of de aandrijflijn oververhit raakt (zoals bijvoorbeeld bij een Tesla kan gebeuren). Verder maakt de Audi RS e-Tron GT gebruik van luchtvering, vierwielbesturing en (optionele) koolstofkeramische remmen.