In een handomdraai maak je je klassieke Mini elektrisch

Je kunt de ombouwset van Swindon Powertrain vanaf december bestellen, maar goedkoop is-ie natuurlijk niet. Voor 8850 pond (bijna 10.000 euro), exclusief belastingen en verzending, krijg je het pakket thuisgestuurd. Maar dan ben je er nog niet. Je moet los daarvan ook nog een batterij kopen, een motorcontroller, een lader en een transformator.

Elektrische Mini met maximaal 106 pk

De elektromotor van Swindon Powertrain is normaal gesproken goed voor 107 pk, maar kan kortstondig maximaal 160 pk leveren. Het motortje is op een subframe gebouwd. Dat betekent dat je alleen het voorste subframe van de Mini (met daarop de verbrandingsmotor) hoeft los te schroeven. En op die plek past dan het nieuwe subframe. Handig!

Meer vermogen dan originele Mini

Het 107 pk sterke torretje is gekoppeld aan een versnellingsbak met één verzet. En hoewel het vermogen niet bijzonder hoog is, is het nog altijd meer dan wat de originele Mini uit zijn viercilindertje haalde. Bovendien heb je in een elektrische Mini natuurlijk meteen het maximale vermogen tot je beschikking. Vanaf stilstand.