Dit is de auto die de Volkswagen Golf GTI laat spartelen

Schreven we nét vol enthousiasme dat de nieuwe Volkswagen Golf 8 GTI zichzelf in werkelijk álles overtreft, komt Volkswagen twee dagen later doodleuk met een uitvoering die zelfs de nog iets rappere Golf GTI Clubsport in alles overschaduwt. Juist ja: we hebben het over de nieuwe Volkswagen Golf R. Een auto die gebrand is op snelle rondetijden op de Nordschleife.

Nu met 320 pk en 420 Nm

Houd je van techno? Dat komt dan goed uit, want de Golf R zit werkelijk tot de nok toe gevuld met technologie die hem de meest ultieme Golf aller tijden maakt. Onder de motorkap ligt de welbekende tweeliter TSI-turbomotor, die is opgevoerd naar een vermogen van maar liefst 320 pk. Aan trekkracht heeft de Golf R evenmin gebrek, want tussen de 2100 en 5350 toeren per minuut, levert het blok 420 newtonmeter. Je zit vrijwel voortdurend in dat toerengebied. Met andere woorden: de motor begeeft zich qua koppel altijd aan de max.

Golf R heeft Ford Focus RS in vizier

Gaat de Golf R er rap vandoor? Reken maar! Volkswagen zegt dat de 0-tot-100-sprint in 4,7 seconden gepiept is. En mocht je 250 km/h niet genoeg vinden, dan kan de topsnelheid op 270 km/h worden begrensd, na het overmaken van de geldende meerprijs. Het vermoeden rijst, dat Volkswagen een belangrijk doel voor ogen had met de prestatiecijfers van de nieuwe Golf R: de magistrale Ford Focus RS naar het tweede plan verwijzen. Die zit weliswaar net zo snel op de honderd, maar houdt het bij 266 km/h voor gezien. Overigens is die rappe Focus allang uit productie.

Vierwielaandrijving en DSG - dus geen handbak!

Om zoveel motorisch geweld los te laten op het wegdek, volstaat enkel voorwielaandrijving natuurlijk niet. Sinds de R32 op basis van de Golf IV, vertrouwt de R-versie van de Golf al op vierwielaandrijving. De standaard zeventraps DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling, zal voor menig zelfverklaard purist een goede aanleiding zijn om de sportieve kwaliteiten van de auto te betwisten. Bij velen heerst immers nog altijd het vooroordeel, dat ultieme sportiviteit alleen beleefd kan worden als je zelf schakelt.

Onder alle omstandigheden de beste prestaties

Maar de nieuwe Golf R tovert méér troeven uit de mouw. Zo beschikt hij over R-Performance Torque Vectoring, waarmee de auto scherp de bocht in getrokken wordt en onderstuur (indien van toepassing) onderdrukt. De Golf R heeft ook een Vehicle Dynamics Manager. Wees niet bang dat die je steeds op de vingers kijkt en vertelt wat je anders moet doen. VDM heeft de taak om de samenwerking tussen het XDS elektronisch sperdifferentieel, het DCC adaptieve onderstel en het volledige 4Motion vierwielaandrijvingssysteem te coördineren. Zodat de Golf R onder alle omstandigheden de beste prestaties levert.

Aan de kant!

Wat ons betreft is het de Golf R toegestaan, om al zijn kunsten van de daken te schreeuwen. Het dubbele uitlaatsysteem van Akrapovic tettert het uit, en laat de wereld ploffend en knallend weten dat je niet met de Golf R moet spotten (ook al zit er geen handbak in). Maar het niet alleen de dubbele buis op beide hoeken van de achterbumper die de Golf R zijn uiterlijk vertoon geeft. Recht van voren jaagt hij je in de binnenspiegel angst aan met zijn agressieve voorkomen. Grote neusgaten, een scherpe splitter onder de bumper en het sierlijke R-embleem verwijzen je linea recta naar rechts. En wanneer de Golf R je dan voorbij komt blazen, vang je nog net een glimp op van de matchromen spiegelkappen en het lichtmetaal dat mooi zicht biedt op de grote remschijven en blauwe remklauwen. Standaard heeft de Golf R 18-inch wielen, tegen meerprijs is 19 inch leverbaar - eventueel met semi-slicks eromheen.

Special-setup. Oftewel: standje 'Nürburgring'

Van binnen verheft de Golf R de sportieve atmosfeer met sportstoelen die zijn bekleed met zwart-blauwe bekleding. De kleur blauw keert bovendien terug in de stiksels van het meubilair en het sportstuur. Standaard heeft de Golf R de Digital Cockpit Pro, een volledig digitaal instrumentarium en een infotainmentsysteem met navigatie, dat zich via een 10-inch aanraakscherm laat bedienen. De bestuurder kan kiezen uit de rijprogramma's Comfort, Sport en Race, maar krijgt in de Golf R bovendien de standen Drift en Special voorgeschoteld. Special wordt ook wel de Nürburgring-setting genoemd. De setup van alle elektronische hulpsystemen, de motor en het onderstel zijn daarin volledig toegespitst op een ultieme rondetijd over de berucht Groene Hel, de Nordschleife. Hoe snel de Golf R precies is op dit beroemde circuit, verklapt de persdocumentatie niet. Wat het bericht ook niet vertelt, is de vanafprijs van de Golf R. Die zal echter niet lang op zich laten wachten, want de snelste Golf aller tijden, is vanaf december te bestellen.