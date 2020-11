Met deze 7 oude Volvo's scheur je alle nieuwe Volvo-modellen voorbij!

We willen natuurlijk niemand aanzetten tot gevaarlijk of asociaal rijgedrag en we vinden het best moedig dat Volvo deze stap heeft gezet.



En als je naar de specificaties van veel elektrische auto's kijkt, dan zie je dat er meer merken zijn die Volvo volgen. Al is het dan niet om veiligheidsredenen, maar simpelweg om de accu's te sparen. Nostalgici als we soms zijn, kunnen we het toch niet laten om een zevental snelle Volvo's uit het verleden in herinnering te roepen ...



1. Volvo 1800 ES (1972-1973) - topsnelheid 184 km/h

Op basis van de Volvo 1800 S ontwerpt Peter Wielsgaard in 1971 de Volvo 1800 ES (Electronic Special), een fraaie shooting brake. Vanwege het grote glasoppervlak en de glazen achterklep krijgt de Volvo 1800 ES de bijnaam 'Sneeuwwitjes doodskist'. Ondanks zijn dynamische uiterlijk zijn de rijeigenschappen bedaagd. De sportief gelijnde en peperdure 1800 ES heeft namelijk hetzelfde onderstel als de Volvo Amazon. De 130 pk sterke 2,0-liter injectiemotor zorgt echter voor goede prestaties. In twee jaar tijd zijn er nog geen 8100 Volvo's 1800 ES geproduceerd. Daardoor is het nu een vrij zeldzame en prijzige klassieker. Dat betekent niet dat alle 1800 ES-eigenaren heel voorzichtig met hun auto rijden, want de B20-motor staat bekend als uitermate degelijk en betrouwbaar. Maak dus maar ruim baan met je nieuwe Volvo XC40!

2. Volvo 360 Injection (1983-1990) - topsnelheid 185 km/h

Niet meteen beginnen te lachen als je deze foto ziet. De Volvo 360 is motorisch namelijk een totaal andere auto dan de Volvo 340. Onder de kap van de Volvo 360 ligt een heuse tweeliter Volvo-motor, waarvan de sterkste in Nederland geleverde versie 116 pk leverde. Daarmee ging deze als bejaardenbak vermomde Zweedse Nederlander als de brandweer. Zelfs een Volkswagen Golf GTI had een hele kluif aan de Volvo 360! Op topsnelheid geeft de deinerige vering je het idee dat je elk moment kunt opstijgen. Gelukkig zorgt de enorme achterspoiler voor voldoende downforce ...

3. Volvo 780 Coupé V6 (1986-1990) - topsnelheid 188 km/h

Het Italiaanse designhuis Bertone slaagde erin de bonkige Volvo 740 om te toveren in de fraaie Volvo 780 Coupé. In 1986 kwam de superdeluxe tweedeurs op de markt. Destijds was het de duurste Volvo ooit. In Nederland kostte de Volvo 780 bijna 160.000 gulden! Dan kreeg je wel standaard een 2,8-liter V6. Vóórdat de driewegkatalysator zijn intrede deed, leverde deze motor 170 pk, goed voor een top van 188 km/h. Als de 780 je nieuwe Volvo wel bijhoudt, maar niet voorbijkomt, is het een katalysatorversie met 147 pk. In andere landen was de Volvo 780 trouwens ook met een turbobenzine- of turbodieselmotor leverbaar. In dat laatste geval lag er een 2,4-liter zes-in-lijn uit de Volkswagen LT in, ook wel bekend als 'de knikkerbak'.



4. Volvo 240 Turbo (1982-1984) - topsnelheid 190 km/h

In de jaren 80 was de Volvo 240 Turbo de eerste geblazen Volvo. Met de 240 Turbo ging de fabrikant zijn Zweedse concurrent en turbopionier Saab een beetje achterna. Ook waar het de turbokinderziekten betrof. De 240 Turbo bleek niet zo degelijk als de gemiddelde Volvo en de 240 Turbo bleef maar korte tijd in productie. Bovendien voelt de turbobaksteen bij 190 km/h niet héél stabiel aan. Bij de 740 en 940 had Volvo de turbotechniek al beter in de vingers. Maar de turbo-Volvo werd pas een begrip in de jaren 90 met de Volvo 850 T-5 en T-5 R (topsnelheid 240-245 km/h).



5. Volvo 164 E (1972-1975) - topsnelheid 193 km/h

Met de in 1968 geïntroduceerde Volvo 164 nam de Zweedse fabrikant Mercedes op de korrel. Elke Volvo 164 had een zescilinder lijnmotor standaard. Pas in 1972 werd de Volvo 164 E met brandstofinjectie leverbaar. Die topversie kon pochen met een vermogen van 160 pk. Begin jaren 70 is dat een getal om U tegen te zeggen. Maar eerlijk is eerlijk: met een kalm gangetje van 100 km/h rijdt zo'n antieke Volvo een stuk relaxter.

6. Volvo 850 GLT 2.5i 20V (1992-1994) - topsnelheid 215 km/h

We noemden hierboven al even de geblazen versies van de Volvo 850. Maar ook de introductieversie van dit cruciale Volvo-model voldoet ruimschoots om al het moderne Volvo-spul naar lucht te laten happen. Met het stijgen van het toerental verandert de vriendelijk roffelende vijfcilinder in een woest brullende trol. Dankzij de gepatenteerde multilink-achterwielophanging ligt zo'n voorwielaangedreven Volvo 850 een stuk stabieler op de weg dan zijn voorgangers. Een uitgebreid koopadvies voor de Volvo 850 vind je in nummer 38 van Classic Cars Magazine.



7. Volvo S40/V40 T4 (1997-2003) - topsnelheid 235 km/h

Ja, ja, deze youngtimer made in Born is de snelste Volvo in dit rijtje. Als T4 had hij een viercilinder turbomotor met 200 pk onder de motorkap. Daarmee kon je destijds het leven van menig BMW 3-serie-rijder flink zuur maken. Anno 2020 zijn nieuwe Volvo's helemaal geen partij voor deze rappe Limburger. Wanneer zo'n kakelverse V60 of XC90 de begrenzer aantikt, heeft dit ouwetje nog 55 km/h aan reserve onder het gaspedaal ...