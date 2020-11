Mini wordt niet volledig elektrisch, maar bevestigt wel twee elektro-suv's

Momenteel heeft Mini twee geëlektrificeerde modellen in zijn leveringsprogramma: de Mini Countryman Plug-in Hybrid en de Mini Electric. Volgens Mini maken ze nu zo'n 10 procent van de totale verkopen uit. Het merk blijft nog even vasthouden aan benzine- en dieselmotoren, want voor kopers in veel markten zijn volledig elektrische voertuigen nog geen optie.

Opvolger Mini Countryman wordt elektrisch

Maar het elektrische gamma van Mini wordt wel uitgebreid. Naast de Mini Electric komen er twee stekkercrossovers: eentje klein en eentje compact. Die laatste is de opvolger van de Mini Countryman, die zowel met verbrandingsmotoren als met volledig elektrische aandrijving op de markt komt. Het eerstgenoemde model wordt een elektrische suv in het segment onder de Countryman.

John Cooper Works-label voor sportieve versies

Momenteel bestaat het Mini-leveringsprogramma uit de Mini 3-deurs (die er ook als Electric is), Mini 5-deurs, Mini Cabrio, Mini Clubman en Mini Countryman (waar ook een plug-inversie van is). Onder het John Cooper Works-label vallen de sportieve varianten van de net genoemde modellen, met als extreme hoogtepunt de Mini John Cooper Works GP.