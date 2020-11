De gefacelifte Audi Q2 - die eigenlijk alleen te herkennen is aan zijn iets bredere grille - is er voorlopig alleen als 35 TFSI. Achter die verwarrende typeaanduiding schuilt een Audi Q2 met 1,5-liter viercilinder turbomotor en 150 pk. Het model is te bestellen met handgeschakelde versnellingsbak of met zeventraps automaat. Later komen er ook een Audi Q2 30 TFSI (110 pk uit een driepitter), 30 TDI en SQ2 op de markt.

Audi Q2 Edition One vanaf 46 mille

Audi levert de Q2 35 TFSI met handbak vanaf 36.520 euro. Met automaat is hij bijna 3000 euro duurder (39.490 euro). Wie meer luxe wil dan het basismodel kan bieden, kan kiezen voor de Business Edition (38.330 euro), S Edition (40.540 euro) of Edition One (46.330 euro). Die laatste is er in een beperkte oplage.

Concurrenten zijn minder duur

Heeft de Audi Q2 concurrenten? Ja en nee, want BMW en Mercedes-Benz leveren geen modellen in die klasse. Bij Mini kun je terecht voor een Countryman Cooper (136 pk, vanaf 35.448 euro). Andere vergelijkbare auto's zijn de Volkswagen T-Roc 1.5 TSI (150 pk, 32.650 euro) en de Mazda CX-30 Skyactiv-X 180 M Hybrid (180 pk, 33.490 euro).