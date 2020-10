Donkervoort D8 GTO-JD70: Joop viert zijn verjaardag ook op het circuit

De Donkervoort D8 GTO-JD70 komt in een oplage van zeventig stuks op de markt. Wil je er een hebben, dan moet je extreem diepe zakken hebben, want Donkervoort vraagt 198.000 euro voor een 'gewoon' exemplaar. En dat is de prijs exclusief BPM! Je kunt de D8 GTO-JD70 ook als Bare Naked Carbon Edition bestellen, maar dan komt er minimaal 50.000 euro bij de toch al bizar hoge vraagprijs op.

Turbovijfcilinder van Audi met 415 pk

Alle D8 GTO-JD70's hebben een 2,5-liter turbovijfcilinder van Audi aan boord. In de niet-straatlegale Donkervoort D8 GTO-JD70 R hoeft het 415 pk en 520 Nm sterke blok slechts 725 kilogram (!) mee te zuilen. Want inderdaad, er mag geen kenteken op de nieuwste supersportwagen uit Lelystad. De R-variant van de D8 GTO-JD70 is puur bedoeld voor het circuit.

Donkervoort D8 GTO-JD70 R in racespec

Volgens Donkervoort is de R op het Belgische circuit Spa-Francorchamps 5 hele seconden sneller dan de D8 GTO-JD70. Het apparaat is uitgerust met onder meer sterkere remmen, race-ABS, een aangepast onderstel, slicks, een brandblusinstallatie, racekuipstoelen met zespuntsgordels, en een betere bescherming voor de brandstoftank.

Donkervoort regelt de ondersteuning op het circuit

Mocht je er een kopen, dan krijg je niet alleen de auto, maar ook ondersteuning van Donkervoort. De fabrikant regelt bijvoorbeeld het transport van en naar het circuit, de catering tijdens race-events en de technische set-up. Op die manier kun je je volledig concentreren op het neerzetten van de snelste ronde.