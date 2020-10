Vernieuwde Fiat Tipo: Oh ja, die was er ook nog ...

Wereldwijd levert Fiat de Tipo in drie varianten: een sedan, een hatchback en een stationwagon. In Nederland zijn alleen die laatste twee te koop. Het meest opvallend aan de vernieuwde Tipo is de neus, waarop prominent het nieuwe Fiat-logo prijkt. Verder zijn de koplampunits - nu met full-LED-techniek - opnieuw getekend en hebben er wat wijzigingen plaatsgevonden aan de bumper. In het interieur maken de conventionele klokken plaats voor een digitale cockpit (7 inch). Het infotainmentsysteem bedien je nu met een 10,25-inch touchscreen op de middenconsole.

Fiat Tipo Cross met ruigere look

De Fiat Tipo Cross heeft de typische softroaderbehandeling ondergaan. Dat betekent dat hij iets hoger op zijn wielen staat (plus 4 centimeter) en een wat 'ruigere' look heeft meegekregen (dakrails en meer zwart en zilverkleurig bumperwerk). De nieuwe Fiat Tipo Cross is er als hatchback en stationwagon. Op motorisch gebied is er voor alle Tipo-varianten de keuze uit een aantal benzine- en dieselmotoren: een 1.0 GSE T3-driecilinder met 100 pk en 190 Nm, en een Multijet-diesel met 95 of 130 pk.

UConnect 5-infotainmentsysteem

Verder is de Fiat Tipo het tweede model van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dat het nieuwe UConnect 5-infotainmentsysteem krijgt. Het is uiteraard compatible met Apple CarPlay en Android Auto, en laat je twee mobiele telefoon tegelijk verbinden via Bluetooth. Fiat levert de Tipo met een reeks aan veiligheidssystemen, zoals verkeersbordherkenning, een dodehoekassistent, Lane Control (dat de auto zelf in het midden van de rijbaan houdt), een grootlichtassistent en meer. Wat de vernieuwde Fiat Tipo gaat kosten, is nog niet bekend.