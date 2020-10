De BMW M4 Competition Kith is meer dan een modepopje

Goeie keuze, dat matzwart. Dan springen de controversiële nieren van de nieuwe BMW M4 (die hartstikke historische verantwoord zijn) wat minder in het oog. Kopers van een BMW M4 Competition Kith kunnen uit drie matte kleuren kiezen: Frozen Black (zie foto's), Frozen Dark Silver en Frozen Briljant White. Los daarvan is de speciale editie te herkennen aan het enorme Kith-logo in het koolstofvezel dak en het ontbreken van M4-emblemen op onder meer het kofferdeksel. Daar staat nu Kith, met daarvoor de drie typische BMW M-kleuren.

Kith, Kith, Kith, Kith, Kith, Ki ...

Het interieur van de BMW M4 Competition Kith is niet voor muurbloempjes. De racy kuipstoelen zijn in zwart, lichtblauw en rood uitgevoerd, met op de hoofdsteunen het Kith-merkje tientallen keren in het leer gestanst. Hetzelfde effect is te zien op de middenarmsteun. Sowieso moet je heel erg van Kith houden, als je deze bijzondere M4 bezit, want je komt het beeldmerk van het Duitse modemerk overal tegen. Ronnie Fieg - de oprichter van het modemerk - is kennelijk nogal een BMW-fanaat.

BMW M4 Competition Kith met 510 pk

Zoals het een modebedrijf betaamd, heeft Kith zich alleen met het uiterlijk bemoeid. Onderhuids is de BMW M4 Competition hetzelfde gebleven. Dus dat betekent een twinturbo zescilinder lijnmotor met 510 pk en 650 Nm. Op de foto's zien we de pook van een automaat (boeh!!), maar gelukkig is er ook een handgeschakelde zesbak leverbaar (yeeh!!). Wat de BMW M4 Competition Kith gaat kosten, is nog niet bekend. We weten zelfs de prijzen van de 'normale' BMW M3 en M4 (lees onze review) nog niet eens.