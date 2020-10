Tesla geeft slechte Chinese chauffeurs de schuld van terugroepactie

De reden van de terugroepactie is wat mysterieus. Volgens de Chinese autoriteiten kunnen er problemen ontstaan bij tussen september 2013 en augustus 2017 gebouwde exemplaren van de Tesla Model S en Model X, maar alleen als ze ergens hard tegenaan rijden. Er komt dan een scheurtje in de voorwielophanging, dat uiteindelijk zo groot kan worden dat een deel van de ophanging afbreekt. Bij sommige auto's geldt dat ook voor de achterwielophanging, aldus de officiële terugroepdocumenten.

Chinese overheid heeft Tesla onder druk gezet

Tesla is het niet eens met de terugroepactie. Er is geen defect, schrijft de fabrikant in een brief aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), die eerder ook geen problemen met de ophanging zag. De Chinese overheid heeft Tesla echter onder druk gezet, zo valt er te lezen. Start 'vrijwillig' een terugroepactie, of ga een lang administratief bezwaarproces in. En om begrijpelijke redenen heeft Tesla eieren voor zijn geld gekozen.

'Bestuurders in China zijn te agressief'

Het Amerikaanse elektromerk geeft de Chinese wegen en de Chinese bestuurders de schuld van de problemen met de wielophanging. "De oorzaak ligt bij de agressie van de bestuurders", schrijft Tesla. "In China hebben auto's veel meer te leiden dan in andere markten. Bestuurders verwachten dat hun auto veel meer schade kan hebben dan gebruikelijk is." En toch komen gebroken ophangingsdelen in China niet meer voor dan in andere landen. Tesla zegt dat het wereldwijde gemiddelde op 0,05 procent van het Tesla-wagenpark ligt. In China ligt het op 0,1 procent.