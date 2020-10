Met deze 2800 pk sterke Aston Martin mag je gewoon de weg op

In zijn meer dan honderdjarige geschiedenis heeft Aston Martin eigenlijk altijd gebrek aan geld gehad. Zo had de nieuwe Aston Martin Virage uit 1989 onderhuids nog veel overeenkomsten met zijn voorganger: de V8. Dit uiteraard om op de ontwikkelingskosten te besparen. De grote coupé was al verouderd toen hij uitkwam, maar toch wist Aston Martin er iets wonderlijks mee te doen.

Aston Martin V8 Vantage

In 1993 kwam de Aston Martin V8 Vantage op de markt, met voorin een monsterlijke 5,3-liter twinturbo V8. Het vermogen van de Engelse 'muscle car' lag standaard op 558 pk, maar werd later opgehoogd naar 608 pk. In de Aston Martin V8 Vantage Le Mans - het uitzwaaimodel - produceerde de achtcilinder zelfs 612 pk (en 813 Nm koppel).

Door Aston zelf ontwikkeld

En dan komt het gekke verhaal van deze Aston Martin Vantage-dragracer. Hij is ooit door de fabriek zelf ontwikkeld, naar een idee van Al O'Conner; een dragracer wiens vriendin toen bij Aston Martin werkte. Echter, nog voor het project klaar was, liep de relatie tussen O'Conner en zijn liefje op de klippen. Aston Martin verkocht de nog niet afgebouwde auto aan een particulier.

Straatlegaal met 2800 pk

Via via kwam de Vantage in handen van zijn huidige eigenaar, die er daadwerkelijk dragraces mee rijdt. De oorspronkelijke Vantage weegt net geen 2000 kilogram. De dragracer zit rond de 1100 kilogram en heeft een vermogen van 2800 pk. Dus dat gaat echt als de gesmeerde bliksem op de dragstrip. En daarna mag je er gewoon mee naar huis rijden, want hij is straatlegaal.