Eerste review: De hartstocht spat van de BMW M3 en M4 af

In de autowereld bestaan veel conservatieve liefhebbers. Een elektrische auto kan niks zijn. Porsche moet alleen 911's met luchtgekoelde boxermotoren bouwen, in een BMW zijn een zescilinder en achterwielaandrijving vanzelfsprekend en de CX was de laatste Citroën. Oneindig lang is de lijst met 'vroeger was alles beter'-argumenten. Maar niets is vanzelfsprekend meer, ook niet bij de Duitse traditiemerken. Een BMW met drie cilinders en voorwielaandrijving is allang niet meer gek.

Dit verhaal over de nieuwe M4 is fijn voor wie moeite heeft met al die veranderingen. Bij de komende generatie blijft het meeste wél gewoon bij het oude. Ja, hij heeft een zescilinder. En ja, hij heeft achterwielaandrijving. Er komt ook een versie met 4WD, omdat sommige markten daar nu eenmaal om vragen, maar als je dat niet ziet zitten, laat je deze versie lekker voor wat het is en heb je gewoon een alternatief.

Of de nieuwe BMW M4 net zo goed is als de oude? Reken maar. Sterker nog, hij maakt gehakt van zijn voorganger. Het lijkt alsof bij BMW en bij M GmbH de zaken binnenskamers op scherp zijn gezet, misschien gevolgd door een verbroederende sessie in een van de vele Biergartens van München. Feit is dat de hartstocht in de overtreffende trap terug lijkt te zijn bij BMW. Freude am Fahren staat weer bovenaan op de prioriteitenlijsten. De BMW M4 is een meesterwerk.

Oude en nieuwe BMW M4 naast elkaar

Het gebeurt maar zelden dat we bij een persevenement de nieuwe én de oude versie kunnen rijden, zodat we de verschillen goed kunnen voelen. Deze keer is het zo. We rijden nog op een afgesloten terrein met een gecamoufleerde versie van de nieuwe M4. Op de Sachsenring in Duitsland kunnen we de oude én de nieuwe M4 intensief rijden en beleven. De eerste ronden rijden we nog met de huidige M4, die eigenlijk perfect rijdt. Wat kun je nog verbeteren aan deze fantastische machine? Wat heb je meer nodig dan 431 of 450 pk (M Competition)? De M4 rijdt zijn ronden over het circuit nog zó goed, dat je je nauwelijks kunt voorstellen dat het nog beter kan.

Maar dat kan dus wel, en dat zit hem in de finesses. Bij de oude M4 wordt de achterkant al gauw wat onrustig, waardoor snelle stuurcorrecties noodzakelijk zijn. Dat is bij de nieuwe M4 niet meer het geval. Met licht overstuur blijft de M4 extreem veilig en stabiel de ideale lijn volgen. Tot op de millimeter nauwkeurig kun je hem ronde na ronde de bocht in gooien en precies uitkomen waar je je blik bij het ingaan van de bocht op gericht had.

De besturing van de oude BMW M4 was al een voorbeeld voor veel concurrenten, maar bij de nieuwe wordt de informatie nóg beter en intenser doorgegeven. Je merkt al bij het insturen dat de achterwielen stabiel in het spoor van de voorwielen blijven. BMW heeft niet alleen gewerkt aan de afstemming van de besturing, maar ook het hele onderstel nog eens onder de loep genomen en minder beweeglijk met de carrosserie verbonden. Die werd op zijn beurt vooral aan de voorkant nog torsiestijver, dankzij een extra veerpootbrug. Zo vormen de voor- en achteras meer dan ooit een eenheid. Natuurlijk dragen ook de banden hun steentje bij: voor staat de M4 op 275 millimeter breed rubber om 19-inch wielen, achter op 295 millimeter om 20-inch.

Zwetende concurrenten bij AMG en Quattro

Je hoeft maar licht in te sturen om de M4 perfect door de bocht te dirigeren. Hij bereikt stoïcijns het grensbereik en doet op de limiet nooit dingen die je niet verwacht. De auto schept daarmee de voorwaarden voor heel veel circuitplezier. De concurrentie beet zijn standen al stuk op de huidige M4, bij de nieuwe zullen ze bij Quattro en AMG nog harder moeten sappelen om in de buurt te komen.

En dan hebben we een ander hoogtepunt nog niet eens genoemd: de aandrijflijn. De uit de X3 en X4 M overgenomen zescilinder lijnmotor met twee turbo’s is in basistrim goed voor 480 pk en in de Competition-uitvoering zelfs voor 510 pk. De 480 pk-motor is al zo krachtig en gretig, dat je die 30 extra pk van de Competition eigenlijk niet mist. Het actieve M-sperdifferentieel eist een voorname rol voor zich op met zijn uitstekende mechanische grip. De handbak met zes versnellingen draagt eveneens bij aan de feestvreugde, dankzij korte slagen en precies de juiste toerensprong als je terugschakelt. We stellen nog maar eens gelukzalig vast dat mens en machine één zijn. Bovendien is de pook perfect gepositioneerd.

Conclusie: dit vinden we van de nieuwe BMW M4

Of je nu voor de nieuwe M4 met twee portieren of voor de M3 met vier portieren kiest, je kunt het nooit verkeerd doen. Beide auto's stellen hun voorgangers, die toch al heel erg goed waren, compleet in de schaduw. Niet alleen op technisch gebied, maar ook met iets wat zich altijd moeilijk laat omschrijven. De hartstocht spat van de modellen af.

