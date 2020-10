Leisteen op je dashboard? Bij Bentley kan het

De kopers van Bentley worden steeds jonger, aldus het merk. En ze willen steeds bijzonderdere opties op hun auto. Dus biedt Bentley nu meer dan 5000 interieurconfiguraties aan. Helemaal nieuw is een dashboard dat bekleed is met steen. Althans, een laagje steen … Want de techneuten van Bentley kunnen van een stuk steen een plakje van 0,1 millimeter dik afsnijden en als fineer gebruiken.

Je voelt de steen op het dashboard

De leisteen of kwarts komt uit steengroeves in India. Kopers kunnen kiezen uit vier kleuren: wit, koper, zwart of roodbruin. Als het materiaal op het dashboard is verwerkt, kun je het niet alleen zien, maar ook voelen, volgens Bentley. Want de typische grove textuur blijft behouden. En het oogt erg bijzonder.

Koolstofvezel of aluminium in je Bentley

Verder biedt Bentley natuurlijk ook voldoende keus als je voor traditioneel hout wilt gaan (glad afgewerkt of juist met een open textuur). Voor een wat modernere look is er de mogelijkheid om sierlijsten in koolstofvezel of aluminium toe te passen. En als je een dashboard wilt hebben dat is bekleed met je favoriete trui, dan kan dat vast ook wel.