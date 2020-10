Tesla lanceert Full Self-Driving, maar zegt dat het niet veilig is

Tesla Autopilot is geen zelfrijdend systeem. Het is simpelweg een verzameling elektronische rij-assistenten. Door de misleidende naam - in Duitsland mag Tesla de aanduiding Autopilot niet meer gebruiken - denken sommige gebruikers dat ze gewoon achter het stuur in slaap kunnen vallen, maar nee … je moet altijd opletten en je handen aan het stuur blijven houden.

Een miljoen zelfrijdende Tesla-taxi's?

Tesla belooft al enige tijd met een Full Self-Driving-modus te komen. Directeur Elon Musk houdt ervan om te overdrijven en zei eerder dat er in 2020 een miljoen zelfrijdende Tesla-taxi's zouden rijden. Dat is uiteraard niet gebeurd, maar Tesla lanceert nu wel zijn Full Self-Driving-functie. Die wordt geactiveerd bij een beperkt aantal Tesla-rijders.

Full Self-Driving kan kinderziektes bevatten

Volgens Tesla kan het systeem links en rechts afslaan, ook buiten de snelweg van rijbaan veranderen, zelf een afslag nemen om de navigatieroute te volgen, en meer. De gebruikers krijgen van de fabrikant echter een strenge waarschuwing. De betaversie van de Full Self-Driving-software kan een paar kinderziektes bevatten.

Gebruikers moeten klaar zijn om in te grijpen

Gebruikers moeten niet vertrouwen op het systeem, aldus een Tesla-bericht, want het kan "op de slechtst mogelijke momenten de verkeerde dingen doen". Bestuurders moeten extra opletten en hun handen niet van het stuur halen. "Gebruikers moeten klaar zijn om meteen in te grijpen", valt er te lezen, "vooral in blinde bochten, bij kruisingen, en op smalle weggedeelten."

Tesla-baas Elon Musk wil voorzichtige uitrol

Het lijkt er niet op dat Tesla de Full Self-Driving-modus snel gaat uitrollen over de rest van de Tesla-vloot. Elon Musk twitterde dat het proces "erg langzaam en voorzichtig" zal gebeuren. De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft al aangegeven streng te zullen letten op de introductie van Tesla's Full Self-Driving.

In Nederland kost de FSD-functie 7500 euro

In Duitsland mag Tesla de termen Autopilot en Full Self-Driving niet meer gebruiken. En het is maar de vraag of de update in Europa legaal is. Hier zijn de eisen aan zelfrijdende auto's een stuk strenger dan in de Verenigde Staten. Op de Nederlandse Tesla-website kun je al een tijd de 'Volledig Zelfrijdende Besturing' bestellen. Voor 7500 euro wordt jouw Tesla Model 3 daar dan op voorbereid.