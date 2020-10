Tesla maakt wéér winst, maar niet door auto's te verkopen

In 2019 betaalde Fiat Chrysler Automobiles honderden miljoenen aan Tesla om een boete van de Europese Commissie te ontlopen. Het werkt als volgt: simpel gezegd stoten de auto's van FCA gemiddeld te veel CO2 uit. En aangezien de elektrische modellen van Tesla helemaal niets uitstoten, betaalt FCA honderden miljoenen euro's aan het merk van Elon Musk om die bij zijn vloot te mogen optellen. Daarmee gaat de gemiddelde CO2-uitstoot van FCA omlaag en ontloopt het bedrijf een boete.

Tesla gaat dit jaar voor het eerst winst maken

Met een soortgelijke deal - we weten niet of het met FCA was - heeft Tesla in het afgelopen kwartaal 397 miljoen dollar verdiend. Zonder dat bedrag had Tesla in juli, augustus en september dus geen 331 miljoen dollar winst gemaakt. De omzet van Tesla kwam in de voorbije drie maanden uit op 8,7 miljard dollar. In totaal heeft Tesla dit jaar 451 miljoen dollar winst gemaakt. Het moet wel heel raar lopen wil de fabrikant niet afstevenen op zijn eerste winstgevende jaar sinds de oprichting van het bedrijf in 2003.

Doel van 500.000 Tesla's in 2020 is in zicht

Tesla leverde in juli, augustus en september 44 procent meer auto's af: 139.000 exemplaren ten opzichte van 97.000 stuks in dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl de wereldwijde automarkt het moeilijk heeft vanwege de aanhoudende uitbraak van het coronavirus. China is een erg belangrijke markt voor Tesla en daar is de economie alweer aan het herstellen van de coronacrisis. Tesla zegt op koers te zijn om dit jaar 500.000 auto's af te leveren.