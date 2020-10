Wat is aquaplaning? En wat kun je er tegen doen?

We zitten nu vol in de herfst en dat betekent regen, regen en nog eens regen. Het gevaar bestaat dan dat jouw auto op de weg last krijgt van aquaplaning. Wie het heeft meegemaakt, kan je vertellen hoe eng dat is. Gelukkig kun je aquaplaning gemakkelijk voorkomen. En als je er toch in verzeild raakt, kun je er ook iets tegen doen.