Hummer is terug! Met de elektrische GMC Hummer EV

Een kleine geschiedenisles: het voormalige General Motors-merk Hummer - dat in 2010 werd geschrapt - vindt zijn oorsprong in het Amerikaanse leger. Dat zocht in de jaren zeventig een vervanger voor de aloude Jeep en gaf uiteindelijk de opdracht aan het bedrijf AM General. De Humvee (officieel de High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) kreeg in 1991 wereldwijde bekendheid door de Golfoorlog.

Arnold Schwarzenegger wilde een Humvee

Arnold Schwarzenegger wilde er een voor zichzelf en overtuigde AM General om een civiele variant van de Humvee te maken: de Hummer H1. In 1999 verkocht AM General het merk Hummer aan General Motors, wat de modellijn al snel uitbreide met de Hummer H2 (gebaseerd op de Chevy Tahoe) en Hummer H3 (gebaseerd op de Chevy Colorado).

De kop-van-jut in het milieudebat

In eerste instantie was Hummer razend populair, maar dat sloeg al snel om. Vooral de H2 werd al snel de kop-van-jut in het milieudebat. De enorme, brandstof verslindende trucks stonden symbool voor alles wat er mis was aan de Amerikaanse auto-industrie. Dus dat de merknaam Hummer nu door GMC wordt gebruikt voor zijn elektrische pick-up is vrij ironisch.

De grille met zeven sleuven is terug

De GMC Hummer EV heeft duidelijk designtrekjes van zijn voorgangers. De grille met zeven sleuven is terug (al is hij op de EV dicht) en ook het hoekige voorkomen van de auto zagen we eerder. Het dak van de GMC Hummer EV bestaat uit verwijderbare panelen, die in de kofferbak kunnen worden opgeborgen. Iets soortgelijks heeft de nieuwe Jeep Gladiator ook.

UltraVision met achttien camerahoeken

In het interieur komen de hoeken van de buitenkant terug. De bestuurder kijkt uit over een enorm dashboard met twee 'losstaande' displays: een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 13,4-inch infotainmentscherm. Bijzonder is het UltraVision-systeem, dat op het laatste scherm achttien (!) verschillende cameraviews kan laten zien. Er zit zelfs een camera onder de auto om obstakels te kunnen zien.

GMC Hummer EV heeft drie elektromotoren

Voor de aandrijving van de GMC Hummer EV zorgen drie elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 1014 pk en 15.592 NM (!) koppel. De loeizware pick-up gaat daarmee in 3 seconden van stilstand naar 96 km/h (60 mph). Het launch control-systeem heet onuitstaanbaar Amerikaans: Watts to Freedom.

Later versies met minder vermogen en bereik

Op een volle batterijlading komt de GMC Hummer EV ruim 560 kilometer ver. Hij is op te laden met maximaal 350 kW, waarbij hij in 10 minuten 160 kilometer aan bereik kan laden. Volgens GMC komen er later nog andere varianten van de Hummer EV op de markt. Eentje met 811 pk vermogen en een bereik van 480 kilometer (2022), eentje met 634 pk en 480 kilometer (2023) en eentje met 634 pk en 400 kilometer (2024).

Vierwielbesturing met CrabWalk-functie

Wonderlijk is ook de vierwielbesturing van de GMC Hummer EV. Op lage snelheid kunnen de voor- en achterwielen dezelfde richting uit sturen. Met deze zogenoemde CrabWalk-functie kan de Hummer EV diagonaal rijden, wat in het terrein voor extra wendbaarheid moet zorgen. Het onderstel kan de auto 15 centimeter hoger leggen voor een betere grondspeling.

GMC Hummer EV Edition 1 vanaf 112.595 dollar

De 1014 pk sterke Edition 1 kost in de Verenigde Staten 112.595 dollar. Het model komt pas eind volgend jaar op de markt, maar zoals dat gaat met elektrische auto's kun je hem alvast reserveren door een klein bedrag (100 dollar) neer te tellen. De varianten die later op de markt komen zijn er voor respectievelijk 99.995 dollar (811 pk, 480 kilometer), 89.995 dollar (634 pk, 480 kilometer) en 79.995 dollar (634 pk, 400 kilometer).