Boze Nederlandse Tesla-rijders starten rechtszaak tegen Tesla

De bouwkwaliteit van de Tesla Model S, Model Y, Model 3 en Model Y is zwaar onder de maat. YouTube staat vol met video's waarin Tesla-bezitters alle gebreken van hun nagelnieuwe auto langslopen. Oneffenheden in de lak, slecht gemonteerde panelen, missende onderdelen, elektronische gremlins: alles komt voorbij. De extreme gevallen komen niet zelden in het nieuws. Op Autowereld hebben we onder meer bericht over een Tesla-eigenaar die opeens het stuur los in zijn handen had en eentje die op zijn eerste rit het glazen panoramadak verloor.

Stichting Tesla Claim wil gezamenlijke schadevergoeding

Stichting Tesla Claim maakt gebruik van nieuwe Nederlandse wetgeving - die het mogelijk maakt om gezamenlijk een schadevergoeding te eisen - en spant een rechtszaak aan tegen Tesla. "Tesla verkoopt elektrische auto's met de belofte dat deze vrijwel onderhoudsvrij zijn en profileert zich als servicegeoriënteerd merk", aldus secretaris Sieger Suurbier tegen het ANP. "Op beide vlakken staat de ervaring van veel Tesla-rijders haaks op de beloften. Sterker nog, wij zien dat Tesla niet wil meewerken aan oplossingen voor de klant."

Aandrijfassen al na enkele ritten aan vervanging toe

De Stichting Tesla Claim heeft een inventarisatie gehouden onder Tesla-rijders en de problemen die naar boven komen, zijn opmerkelijk. "Zo kan de auto in de Autopilot-functie plotseling remmen op de snelweg", zegt Suurbier, "zijn aandrijfassen na enkele ritten aan vervanging toe, gaan deuren uit zichzelf open of juist niet meer open, en werken koplampen, ruitenwissers, ramen en het computerscherm vaak niet naar behoren. Ook worden zowel het beloofde vermogen als de beloofde actieradius in de praktijk niet gehaald."

Tien keer naar de garage in zes maanden tijd

Volgens de stichting reageert Tesla nauwelijks op de problemen die klanten melden. Wouter van Waning, voorzitter van de Stichting Tesla Claim, moest in de eerste zes maanden tien keer terug naar de garage met zijn nieuwe Tesla. Volgens hem is Tesla nauwelijks bereikbaar. "Eerst was er een telefoonlijn waar je minimaal een half uur in de wacht stond. Nu kun je alleen nog appen en kan een reparatie-afspraak vaak pas een maand later worden ingepland. Gaan er tussen het moment van inplannen en de afspraak nog andere zaken kapot, dan kunnen die niet worden toegevoegd."