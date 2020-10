De Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid heeft veel te veel vermogen

Want wat moet je nou met 700 pk in een Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid? Behalve erover opscheppen in de kroeg, als je je quasi-nonchalant je sleutel op de toog legt. We kunnen ons namelijk voorstellen dat je aan een 462 pk leverende Porsche Panamera 4 E-Hybrid meer dan genoeg hebt.