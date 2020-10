Hé, kennen we die niet ergens van? Die vraag borrelde direct op toen we de eerste foto's van de productierijpe Dacia Spring Electric zagen. En jawel hoor: een duik in het Dacia-merkdossier bracht het antwoord. De Spring Electric zou in maart als conceptcar onthuld worden op de autosalon van Genève, die niet doorging vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat studiemodel leek weer als twee druppels water op de goedkope Renault Kwid, een kleine hatchback die sinds 2015 in landen als India wordt verkocht. Die op zijn beurt weer teruggaat naar 2014, toen Renault een experimentele mini-SUV toonde met vleugeldeuren en een drone in het dak: de Kwid Concept.

Dacia Spring is nieuwkomer 'met ervaring'

Lekker dan: scheept Dacia ons met een tweedehands modelletje op! Maar dat is nog niet eens zo'n vreemde actie, want daardoor kan de Dacia Spring Electric wél als goedkoopste elektrische auto op de markt worden gebracht. Dat betekent wel dat je de Dacia Spring Electric moet zien als een voertuig die uitsluitend voorziet in je reisbehoeften. Het interieur is weliswaar relatief ruim, maar de materialen zijn eenvoudig en het design vertoont weinig opsmuk. Voor veel autokopers is dat afdoende. De definitieve prijs van de Spring Electric wordt in een later stadium bekend gemaakt, maar we vertrouwen erop dat Dacia een merk is van zijn woord. De auto komt er in twee uitvoeringen, terwijl er ook een versie is die als deelauto kan worden ingezet (met extra robuuste bekleding en dat soort zaken). Als we een inschatting mogen maken, dan gokken wij op een vanafprijs van 21.000 euro, maar pin ons er niet op vast.

Bijna 300 kilometer in de stad

De Dacia Spring Electric is 3,73 meter lang en opereert dus in het A-segment, waar momenteel modellen als de Toyota Aygo, Kia Picanto en Hyundai i10 de dienst uitmaken. Je zou verwachten dat de Spring Electric onder de motorkap identiek is aan de elektrische Renault Twingo of Zoe Z.E., maar dat is niet het geval. Er ligt namelijk een elektromotor met een hoogste vermogen van ... 44 pk. Voor in de stad is dat heel acceptabel, maar voor buiten de stad is het kiele-kiele. Sneller dan 125 km/h wil de Spring Electric namelijk niet. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 26,8 kWh. Daarmee moet je door de bank genomen zo'n 225 kilometer ver kunnen komen, of een kleine 300 kilometer als je nooit buiten de stadsgrenzen komt. Opladen doet de Spring Electric niet bijzonder snel: een laadvermogen van 30 kW aan een DC-lader is (optioneel) de max. Als we al die getallen op ons in laten werken, dan lijkt de Spring Electric maar voor een klein aantal EV-kopers echt aantrekkelijk. Maar hé: niet eerder was een elektrische auto zo goedkoop! Goed voorbeeld doet meestal goed volgen.