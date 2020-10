Klap voor VDL Nedcar! BMW stopt Nederlandse productie

BMW en VDL Nedcar werken sinds 2014 samen. Eerst werden er alleen Mini's geproduceerd (de Mini Hatchback, Mini Cabrio en Mini Countryman), maar in 2017 kwam daar de BMW X1 bij. Afgelopen juni werd bekend dat BMW die laatste bij Nedcar ging weghalen. Dit vanwege de wereldwijde crisis op de automarkt als gevolg van het coronavirus. In 2018 werkten er ongeveer 7200 mensen bij Nedcar. Vorig jaar heeft het bedrijf afscheid genomen van een groot aantal tijdelijke medewerkers. Nu heeft Nedcar minder dan 5000 medewerkers.

BMW wil zich richten op de eigen productie

Nedcar-directeur Paul van Vuuren zei in juni dat zijn bedrijf in gesprek is met een tweede en derde opdrachtgever. Hij noemde toen de interesse "serieus en concreet". Laten we hopen dat dat ook echt zo is, want door het besluit van BMW zit Nedcar nu met een groot probleem. Van Vuuren noemt het vertrek van BMW zorgelijk, maar zegt de stap ook te begrijpen. Door de wereldwijde crisis op de automarkt moet BMW de productie terugschalen. Daarbij wil het concern zich richten op zijn eigen fabrieken.

Overheid gaat VDL Nedcar helpen met zoektocht

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft ook gereageerd op het nieuws. "Dit is een harde klap voor de 5000 medewerkers van VDL Nedcar in Born", zei hij tegen Nu.nl. "Voor hen breekt een periode van onzekerheid aan." Wiebes voegt daaraan toe dat het kabinet alles in het werk zal stellen om mee te zoeken naar nieuwe opdrachtgevers voor Nedcar. De vakbond FNV heeft er weinig vertrouwen in en denkt dat het grootste deel van het Nedcar-personeel in 2023 op straat komt te staan.