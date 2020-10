Bentley Flying Spur V8: Waarom zou je nog een W12 willen?

Althans, we gaan ervan uit dat het verschil tussen in 3,8 seconden naar 100 km/h (Flying Spur W12) en in 4,1 seconden naar 100 km/h (Flying Spur V8) nauwelijks merkbaar is. En dat de topsnelheid van de Bentley Flying Spur V8 op 'slechts' 318 km/h ligt, lijkt ons ook niet zo'n probleem. Aan de 15 km/h die de W12 harder gaat, heb je in het dagelijkse leven toch weinig.

Blij dat we de Bentley Flying Spur mochten inleveren

Wij reden een paar maanden geleden in een Bentley Flying Spur W12. En hoe geweldig het ook was om een week lang de sleutels te hebben, we waren blij toen we de luxelimousine weer konden inleveren. Het ding was veel te groot voor onze burgermansstraat, trok veel te veel de aandacht van medeweggebruikers en stond op 22-inch wielen die we liever niet in de buurt van een stoeprandje hadden.

Wij zouden al bankroet gaan van de brandstofrekening

Hoe dan ook, een Bentley Flying Spur is niet weggelegd voor mensen zoals wij. Wij zouden al bankroet gaan van de brandstofrekening. De 6,0-liter W12 met 635 pk en 900 Nm was tijdens onze testweek goed voor een verbruik van 1 op 6. De twinturbo 4,0-liter V8 van de Flying Spur V8 zal het waarschijnlijk niet veel beter doen (ondanks dat hij vier cilinders kan uitschakelen). De krachtbron levert 550 pk en 770 Nm.

Een Bentley voor de fanatieke stuurman of -vrouw

Het grote voordeel dat de Bentley Flying Spur V8 heeft, is dat hij 100 kilo lichter is dan de W12. Volgens Bentley is de V8 dan ook de keuze voor de fanatieke stuurman of -vrouw. Al weegt ook deze nieuwe Flying Spur nog steeds flink meer dan 2000 kilo. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend. Maar het zal een stuk minder zijn dan de 300.000 euro van de W12.