Ook coronavirus houdt verkoopsucces suv niet tegen

Volgens een prognose van het Economisch Bureau van ING gaan de gezamenlijke Nederlandse dealers dit coronajaar ongeveer 340.000 nieuwe auto's aan de man brengen. Als deze analyse klopt, komen we uit op het laagste aantal sinds 1968. Ten opzichte van 2018 en 2019 betekent dit een daling met ongeveer 110.000 nieuwe auto's.

Internationaal hebben hatchbacks en stationwagons het moeilijk, om van de sedan en de mpv nog maar te zwijgen. Telkens weer horen we dat suv's en crossovers hot zijn en dat de vraag blijft stijgen. In 2019 was rond de 40 procent van de wereldwijd nieuw verkochte auto's een suv. Om die reden hebben veel merken het mes in hun modellengamma gezet en concentreren ze zich op het suv-segment. De vraag is of dat ook in Nederland zoden aan de dijk zet. Suv's zijn gemiddeld immers onzuiniger dan 'ouderwetse' laagbijdegrondse auto's en dat wordt bestraft met extra bpm en dus hogere prijzen. Vandaar dat we benieuwd zijn in hoeverre de Nederlandse autokoper ook zo dol is op die hippe hoogbenige modellen.

Kia Niro fier aan de leiding

Ook in Nederland doen suv's het goed, al zijn wij ietsie minder enthousiast dan de mondiale autokoper. In 2019 hadden suv's hier nog een marktaandeel van 31 procent. En wat blijkt? De coronacrisis kan de opmars niet stuiten. Onder de ruim 219.000 auto's die tot en met augustus 2020 werden verkocht, waren bijna 81.500 suv's, wat neerkomt op een marktaandeel van ruim 37 procent. Verreweg de succesvolste suv is de Kia Niro. Sterker nog, de Niro (7433 stuks) staat op nummer één in het totaalklassement. Met 4142 exemplaren is de Hyundai Kona de tweede populairste suv van Nederland. De nummer drie is een Europeaan: de Volvo XC40 is Nederland definitief aan het veroveren. Kijken we naar het mérk dat de meeste suv's verkoopt, dan komen we uit bij Volkswagen. Van de T-Cross, T-Roc en Tiguan samen verkochten de Duitsers dik 8200 exemplaren. Al deed de grote Touareg met 7 auto's voor spek en bonen mee.

Onder aanvoering van de Volkswagen Polo komt het traditionele B-segment tot zo'n 40.000 verkochte auto's, oftewel 18 procent van de markt. Daarna volgt het C-segment, ook bekend als de Golf-klasse, met ongeveer 34.500 nieuw verkochte modellen. Dit betekent een marktaandeel van bijna 16 procent. Overigens kunnen we het beter over de Focus-klasse gaan hebben, want de Ford verslaat zijn Wolfsburgse concurrent vrij ruim.

Het A-segment profiteert niet van de crisis. Met zo'n 26.500 exemplaren blijft de instapauto steken op 12 procent van de markt. Het is dus onzin dat Nederlanders alleen maar stadsautootjes kopen.

Top 10 autoverkopen suv's (t/m aug. 2020)

Kia Niro - 7433 Hyundai Kona - 4142 Volvo XC40 - 3583 Renault Captur - 3297 Volkswagen T-Roc - 2896 Volkswagen T-Cross - 2833 Skoda Kodiaq - 2681 Volkswagen Tiguan - 2539 Opel Crossland X - 2176 Nissan Qashqai - 2132

Top 10 autoverkopen totaal (t/m aug. 2020)