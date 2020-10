De Volkswagen Golf GTI Clubsport (2020): Poeh poeh, die is snel!

Het gaat niet zo heel lekker met de Golf. De aloude Nummer 1 in de verkoopstatistieken, opereert dit jaar in de achterhoede van de top 10. Tot en met september, zijn er van de Volkswagen Golf 8 pas een kleine 5300 exemplaren verkocht. Dat zijn ruim 2000 Golfjes mínder dan vorig jaar! Nu is de coronacrisis een verzachtende omstandigheid, maar als je vorig jaar had voorspeld dat de Kia Niro de onbetwiste lijstaanvoerder in de verkoopstatistieken van 2020 zou worden, dan waren er waarschijnlijk vragen gesteld over je geestelijke vermogens. Natuurlijk krijgt de Golf ook in eigen huis veel te verduren, doordat de elektrische ID.3 en ID.4 nu alle aandacht opeisen. Nee, de Golf 8 kan wel een oppepper gebruiken. Et voilà: de Volkswagen Golf GTI Clubsport.

Rondje Nürburgring dan maar?

Nu snappen wij ook wel dat deze ultieme GTI niet voor een onstuitbare opmars in de verkooplijsten gaat zorgen, maar goed voor het ietwat bezoedelde imago van de Golf 8 is hij beslist. Van deze GTI Clubsport gaat het bloed bij de ware petrol head met zekerheid kolken. De hot hatchback is bedoeld als frontale aanval op Nürburgring-specialisten zoals de Honda Civic Type R en Renault Mégane R.S. Trophy-R. Alhoewel Volkswagen zich in de eerste aankondiging van de Golf Clubsport onthoudt van een klinkende rondetijd op de Groene Hel die onder ideale omstandigheden door een fabriekscoureur is geklokt. "De Clubsport is tot wel 13 secondenn sneller dan de Golf GTI." Met die mededeling moeten we het doen. Nee, een vlijmscherpe rondetijd laat Volkswagen graag over aan de eigenaar van de Golf GTI Clubsport. De auto heeft namelijk van een speciale Nürburgring-modus. Zodra je die inschakelt, wordt alles zodanig afgesteld, dat je je eigen rondetijd op de Nordschleife aan gruzelementen kunt rijden. Veel plezier! En doe je best om die snelle Civics en Méganes in je achteruitkijkspiegel te houden.

Clubsport: standaard sperdifferentieel

Onder de motorkap van de Golf GTI Clubsport ligt een 2.0 TSI-motor, waarvan het vermogen extreem hoog is opgevoerd tot een maximum van 300 pk. Dat is genoeg om het rubber van de voorwielen in een mum van tijd op te roken. Tenminste, als de Golf GTI Clubsport niet was voorzien van een variabel differentieel met elektronische XDS-sperfunctie en een heel arsenaal aan slimme hulpsystemen. Wat voor banden er precies om de voorwielen liggen, heeft Volkswagen op de eerste foto's van de Golf GTI Clubsport trouwens meesterlijk weten te verbloemen, door de merknaam en maatvoering van de bandwangen te verwijderen. Hoe dan ook: de prestatiecijfers van de Clubsport liegen er niet om. De auto accelereert in minder dan 6 seconden naar 100 km/h, de topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Dat belooft wat voor een directe krachtmeting met de Honda Civic Type R!

Uiterlijk vertoon

Uiteraard mag zoveel sportief geweld ook aan de wereld getoond worden. De Golf GTI Clubsport heeft een nóg agressiever smoelwerk dan de standaard GTI (die in het huidige nummer van Auto Review uitgebreid aan bod komt). De voorbumper heeft nog wat extra plooien gekregen en er steekt een splitter onderuit waarmee je je driedaagse baard weer glad zou kunnen afscheren. De opvallende vijfpunts dagrijlampen van de Golf GTI kwamen te vervallen. Van opzij valt het subtiele stickerwerk aan de onderzijde van de voorportieren op, en zie je alvast een glimp van de fileermesscherpe achtervleugel die boven het dak uittorent. Die moet ervoor zorgen dat de Golf GTI Clubsport in snelle secties van de Nordschleife - Schwedenkreuz, Fuchsrohre, Bergwerk, Pflanzgarten - zijn achterwielen stevig op het asfalt houdt. Voor nog meer uiterlijk vertoon zorgt de dubbele uitlaat, waarvan het kokerwerk een maatje dikker is dan op de gewone GTI. In de Clubsport is het vooral de bekleding die in het oog springt. Geen nostalgische ruitjesstof, maar luxe ArtVelours die je derrière tegen heen en weer schuiven behoedt.

Eindejaarsbonus

Volkswagen kondigt trots aan dat de nieuwe Golf GTI Clubsport nog voor de jaarswisseling in Nederland is. Mocht je nog niet hebben besloten wat je met je eindejaarsuitkering doet na al dat thuiswerken, dan willen we je bij deze alvast een tip geven. Hoe hoog je bonus moet zijn om de Golf GTI Clubsport te bemachtigen, heeft Volkswagen trouwens nog niet bekend gemaakt.