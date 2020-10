Elektrische Mercedes EQC 4x4² zoekt laadpalen in het wild

De meeste suv-kopers houden van een hoge zit. Nou, dan ... zit je in de Mercedes EQC 4x4² goed. Hij is liefst 20 centimeter hoger dan een standaard-EQC, met een grondspeling die twee keer zo groot is (29,3 tegenover 14 centimeter). De bodemvrijheid wordt mogelijk gemaakt door toepassing van zogeheten portaalassen, waarbij de assen niet precies midden in de wielen zitten, maar een stuk hoger.

Een rivier doorwaden is geen probleem

Belangrijk bij rijden in het terrein zijn de waaddiepte en de aan- en afloophoek. Bij de Mercedes EQC is de waaddiepte 15 centimeter; de 4x4² komt pas in de problemen als een rivier 40 centimeter diep is. Een aanloophoek is van belang als je een helling wilt nemen. Op het moment dat die meer dan 31,8 graden, loopt de 4x4² vóór aan de grond. De afloophoek is 33 graden. Ter vergelijking: een G-Klasse kan vóór en achter 28 graden aan.

Mercedes EQC 4x4² maakt geluid met zijn koplampen

Verder heeft de 10 centimeter bredere Mercedes EQC 4x4² - die overigens niet in productie gaat - een wonderlijke functionaliteit. Zijn koplampen dienen als externe speakers voor het wettelijk voorgeschreven Acoustic Vehicle Alert System (AVAS). Oftewel, voor de verplichte geluiden die een volledig elektrische auto moet maken. De Mercedes-ingenieurs hebben gebruikgemaakt van de holle ruimte in de koplampen om het geluid te versterken.