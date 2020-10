Renault Clio Williams om F1-succes te vieren

Een van de meest opvallende Clio’s is de Clio Williams. De tweeliter motor was goed voor 150 pk en een top van 215 km/h. De Williams werd gebouwd om het eerste wereldkampioenschap van Renault en Williams in de Formule 1 te vieren. De eerste Clio Williams was alleen in de kleur Bleu Sport 449 leverbaar en had goudkleurige wielen.

Renault Clio Sport V6 met middenmotor

De Clio II werd in 1998 met een 230 pk sterke V6 geleverd (na de facelift zelfs 255 pk), die achter de voorstoelen was geplaatst. Voor een gebruikte Clio V6 betaal je inmiddels meer dan 50.000 euro.

In Japan geen Renault Clio, maar ...

In Japan heeft Honda de merkrechten op de naam Clio, vandaar dat de Clio daar Renault Lutécia heet. De vierdeurs versie van de Clio heet (afhankelijk van het land) Symbol of Thalia.

Meest verkochte Renault aller tijden

Van de Renault Clio III (2005) verscheen voor het eerst een stationwagon, de huidige Clio is er alleen als hatchback. Sinds de Clio IV (2012-2019) wordt er geen driedeurs versie meer geleverd. De Clio is de meest verkochte Renault aller tijden, met in totaal meer dan 16 miljoen exemplaren.

Renault Clio R.S. is er helaas niet meer

Van 1998 tot 2019, toen de vorige generatie afzwaaide, werd ook altijd een R.S.-versie geleverd. Die komt er nu niet. De laatste Renault Clio R.S. (200 pk en alleen met automaat) kon worden geleverd met het spijkerharde Cup-chassis.

Ook in Nederland een Renault Clio Cup



Sinds 1991 vindt in veel landen (waaronder Nederland) de Renault Clio Cup plaats. Tot de kampioenen behoren Frans Verschuur, Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen.

Nederlandse ontwerper Laurens van den Acker

De Clio was in 2012 (op basis van de DeZir) en 2019 (op basis van de TreZor) de auto die symbool stond voor de nieuwe designtaal van Renault, beide keren uit de koker van Laurens van den Acker.