Rolls-Royce heeft de Young Designer Competition in het leven geroepen als verzetje voor kinderen in coronatijd. De fabrikant heeft in de afgelopen maanden (de oorspronkelijke deadline werd verruimd vanwege het aantal aanmeldingen) meer dan 5000 inzendingen uit ruim 80 landen gekregen. Er waren geen regels voor de ontwerpwedstrijd, dus was het aan de kinderen om hun fantasie de vrije loop te laten.

In een Rolls-Royce met chauffeur naar school

De juryleden hebben uiteindelijk vier winnaars uitgekozen in evenzoveel categorieën: Technology, Environment, Fantasy en Fun. Drie andere ontwerpen kregen het predicaat 'Highly Commended'. De vier winnaars en hun vriendjes worden binnenkort in een echte Rolls-Royce door een chauffeur naar school gebracht. De ontwerpers bij Rolls-Royce hebben op basis van de winnende tekeningen een paar echte designschetsen gemaakt.

Winnaar 'Technology' - Chenyang (13) uit China

Winnaar 'Environment' - Saya (6) uit Japan

Winnaar 'Fantasy' - Florian (16) uit Frankrijk

Winnaar 'Fun' - Léna (11) uit Hongarije

Highly Commended - Declan (10) uit het Verenigd Koninkrijk

Highly Commended - Tim (9) uit Duitsland

Highly Commended - Alisa (6) uit Rusland