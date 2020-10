Tesla Roadster van Elon Musk komt aan bij planeet Mars

Hoewel, 'dicht in de buurt' is in dit geval relatief ... Volgens Tesla is de ruimte-Roadster eind vorige week de rode planeet tot op 0,05 AE (astronomische eenheid) genaderd. Dat betekent dat de auto op een afstand van zo'n 8 miljoen kilometer langs Mars scheerde. En om dat een beetje begrijpelijk te maken: 8 miljoen kilometer is ongeveer 20 keer de afstand van de aarde tot de maan.

Tesla Roadster vliegt 24.056 km/h

Sinds zijn lancering op 6 februari 2018 heeft de Tesla Roadster ruim 58 miljoen kilometer afgelegd (op het moment van schrijven) in zijn baan om de zon. Volgens de website Where is Starman heeft 'de ex van Elon Musk' een snelheid van 24.056 km/h (ten opzichte van de aarde), wat overeenkomt met 6,68 km/s.

Testlancering Falcon Heavy-raket

Het ruimtebedrijf SpaceX gebruikte de Tesla Roadster als testgewicht tijdens de lancering van een Falcon Heavy-raket in 2018. Ze hadden ook gewoon een blok staal kunnen gebruiken, natuurlijk, maar dan hadden SpaceX en Tesla niet zo'n enorme hoeveelheid publiciteit gehad. Want je kunt zeggen van Elon Musk wat je wil, maar een marketinggenie is hij wel.

Space Oddity van David Bowie

Dus werd de Tesla Roadster niet zomaar omhoog gestuurd. Achter het stuur zit een paspop met een ruimtepak aan. Starman - zoals hij wordt genoemd - heeft zijn rechterhand aan het stuur en leunt met zijn linkerarm op het portier. Een andere knipoog naar David Bowie is de muziek die Starman op heeft staan: de nummers Space Oddity en Is There Life on Mars.

Kosmische straling en meteorieten

Het is de vraag hoe Starman en de Tesla Roadster er nu uitzien. Want de elektrische auto en de pop worden in de ruimte genadeloos blootgesteld aan kosmische straling en kleine meteorieten. Naar verwachting is er over enkele jaren weinig meer van over dan een aluminium frame.