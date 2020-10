Toyota Mirai: Paus Franciscus rijdt nu op waterstof

Toyota bouwde vorig jaar twee aangepaste exemplaren van de Mirai voor het bezoek van paus Franciscus aan Tokio. Een daarvan heeft de Catholic Bishop's Conference of Japan (CBCJ) nu aan het Vaticaan geschonken. En zoals je op de foto van de overhandiging kunt zien, kijkt Franciscus duidelijk niet naar de Mirai, maar naar een plek rechts van de camera. Zouden wij ook doen als we een Mirai voor ons hadden staan ...

Staanplaats en stoel voor de paus

Want ja, door alle aanpassingen is de Toyota Mirai nóg lelijker geworden dan hij al was. De achterste helft van het dak is er afgehaald. Daarvoor in de plaats gekomen zijn een glazen dak op stalen poten, een staanplaats en een stoel voor de paus, en een inklapbaar trapje met handrail aan de rechterzijde van de auto. Witte lak, een paar pauselijke emblemen en twee vlaggenstokken voorop maken het plaatje af.

Toyota Mirai heeft een brandstofcel

De Toyota Mirai werd in 2014 geïntroduceerd en is sinds 2017 in Nederland op de markt. Hij wordt aangedreven door een 154 pk sterke elektromotor, die zijn elektriciteit van een brandstofcel krijgt. Je hoeft de Mirai namelijk niet aan het stopcontact te hangen. Je tankt hem binnen enkele minuten vol met waterstof (net zoals de door ons geteste Hyundai Nexo), wat in de brandstofcel wordt omgezet in elektriciteit en waterdamp. De elektriciteit drijft de auto aan, de waterdamp komt via de uitlaat naar buiten.