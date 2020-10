Dure auto-onderdelen: zo houd je de reparatiekosten zo laag mogelijk

Kijk jij er ook met angst en beven naar uit? Naar dat rottige telefoontje van jouw garagebedrijf over de uitkomst van de APK? Want iedere keer is er weer meer stuk dan verwacht. En de reparatie kost altijd een paar honderd tot zelfs een paar duizend euro. “Autorijden is niet goedkoop”, lezen we op de website van het Nibud. “Zelfs aan een kleine tweedehands auto bent u al een paar honderd euro per maand kwijt.” En dat klopt. Dus laten we eens kijken waar je gemakkelijk op kunt besparen.

1 - Stel onderhoud en reparaties niet uit

Het is verleidelijk om het onderhoud aan je auto over te slaan. Je hebt er even geen geld voor, of je zit met andere prioriteiten op dat moment. We begrijpen het. Maar doe het niet! Als je één keer per jaar met je auto naar de garage gaat, voorkom je dat de problemen zich gaan opstapelen. Bovendien kan een monteur zien welke aandachtspunten eraan zitten te komen. Zo weet je alvast waarmee je de volgende keer te maken krijgt.

2 - Bespaar op de kosten van auto-onderdelen

Valt altijd tegen, de prijsopgave van de dealer of het garagebedrijf. Dus ga ook eens zelf op zoek naar auto-onderdelen. Want door online te vergelijken, kun je veel besparen. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar Renault-accessoires? Ga naar Daparto.nl en vergelijk de prijzen van reserve-onderdelen. Op de website vind je auto-onderdelen van goede kwaliteit, voor de beste automerken (nieuwe auto’s en klassiekers), tegen de beste prijzen. Op Daparto kun je tot 80 procent besparen op de prijs van auto-onderdelen.

3 - Wat kun je zelf allemaal doen?

Heel veel, ook als je niet zo technisch bent. Controleer iedere maand bijvoorbeeld de motorolie en koelvloeistof (zo houd je de motor gezond), maar ook de bandenspanning. Volgens de ANWB rijdt 60 procent van de Nederlandse auto’s rond met een te lage bandenspanning. Dat zorgt voor slijtage én een hoger brandstofverbruik. Verder: blijf in de zomer niet doorrijden op winterbanden. En druk ook in de winter de airconditioning eens aan. Dat zorgt ervoor dat er geen schimmel in het systeem komt.

4 - Waar laat je je auto onderhouden?

Heb je een nieuwe auto? Dan is het voor de garantie natuurlijk verstandig om naar de dealer te gaan. Maar als je een gebruikte auto hebt, kun je overwegen om hem naar een specialist of onafhankelijke garage te brengen. Dat scheelt in de kosten behoorlijk. Bij een merkdealer ben je niet alleen duurder uit als het op een beurt aankomt, maar betaal je ook meer voor reserve-onderdelen, zoals een accu, distributieriem, bougies, et cetera.

5 - Pas je rijstijl aan

Simpel. Rij rustiger en geef je auto niet dag in dag uit op z’n falie. Dat zorgt ervoor dat onderdelen als de motor, versnellingsbak, schokdempers, banden en remschijven veel minder hard slijten.