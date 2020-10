Ja, Spyker bestaat nog, maar staat op het punt om (weer) failliet te gaan

Het leek zo mooi allemaal. Een echt Nederlands supersportwagenmerk waarop we trots konden zijn. De auto's waren misschien niet ieders smaak - te veel chroom, te veel bling - maar indrukwekkend waren ze wel. In 2019 stonden er meerdere naast elkaar in de RAI-hallen, tijdens de Amsterdam International Motor Show. Een imposant rijtje, met daarin de C8 Spyder en C8 Laviolette, de C8 Aileron, de C12 Zagato en de D8 Peking-to-Paris.

Spyker kocht Saab van General Motors

Maar om een autofabrikant op de been te houden, moet er natuurlijk wel geld binnenkomen. En daar ging het mis. Hoeveel Spykers er uiteindelijk zijn verkocht, blijft een mysterie. Maar het waren er kennelijk niet genoeg om de meer dan ambitieuze plannen van Spyker te financieren. Spyker ging naar Le Mans, kwam uit in het Formule 1-kampioenschap, kocht Saab van General Motors (!) en ging naar de beurs.

Victor Muller komt afspraken niet na

Eind 2014 ging Spyker failliet. Al wist topman Victor Muller een overeenkomst te sluiten met de schuldeisers, waardoor het faillissement werd teruggedraaid. De marketingtak van Spyker - Spyker Events - bleef echter failliet. En het is dát bedrijfsonderdeel dat nu mogelijk voor de genadeklap voor Spyker gaat zorgen. De curator die het bankroet van Spyker Events afhandelde is al jaren in gevecht met Muller over een schuld van 2 miljoen euro. Hij dreigt Spyker NV nu failliet te laten gaan, als Muller zijn afspraken weer niet nakomt.

Motorendeal met Koenigsegg ketste af

Een paar jaar geleden stond Spyker - na een lange radiostilte - opeens weer op de autoshow van Genève. De C8 Preliator zou op de markt komen met een motor van Koenigsegg. Maar later bleek de Zweedse supercarmaker de overeenkomst te hebben opgezegd omdat Spyker zijn verplichtingen niet nakwam. Sindsdien hebben we eigenlijk alleen van Spyker gehoord toen het bedrijf de huur van een loods niet kon betalen.