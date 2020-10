In de elektrische MG B hoor je de vogels nog beter fluiten

De MG B is een klassieke Engelse roadster, die van 1962 tot en met 1980 werd gebouwd. Hij was er met viercilindertje, een zescilinder lijnmotor (MGC) en een V8 (MG GT V8). Tot het midden van de jaren zeventig hadden alle MG B's een bescheiden, verchroomde grille, die onder invloed van Amerikaanse wetgeving werd vervangen door een onooglijke rubberen smoel.

Elektromotor op de achteras

Deze MG B is zoals hij moet zijn. Al is er onderhuids niet veel bij het oude gebleven. Voorin ligt niet langer een verbrandingsmotor, maar een setje batterijen. De elektromotor zit op de achteras, waar hij zijn 95 pk loslaat op de achterwielen. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 9 seconden. Al bij een topsnelheid van 129 km/h is het gedaan met de pret.

Actieradius van maximaal 322 kilometer

RBW EV Classic Cars biedt zijn MG B aan in drie varianten: met zes, zeven of acht batterijen. De eerste heeft een actieradius van maximaal 257 kilometer, de tweede komt 322 kilometer ver, en van de derde zijn nog geen cijfers bekend. Heb je zes batterijen in je MG liggen, dan duurt het ongeveer acht uur om ze helemaal op te laden.

Elektrische MG B vanaf 99.000 euro

Volgens RBW EV Classic Cars zijn alle onderdelen op en aan de MG B nieuw. Hij heeft bijvoorbeeld regeneratief remsysteem, moderne meters op het dashboard en een multifunctioneel display op de middenconsole mét navigatie. RBW EV Classic Cars is van plan om dertig stuks van de MG B te maken. In Engeland kost hij 99.000 euro, exclusief belastingen. Er volgt nog een MG B GT Coupé-versie.