Subsiediepot elektrische auto's leeg? Met deze auto rijd je toch (weer) voordelig elektrisch!

In november 2019 maakten we kennis met de Seat Mii Electric, het broertje van de Volkswagen e-Up en de Skoda Citigo e iV. De elektrische Seat Mii was grofweg even duur als een elektrische Smart Fortwo Coupé, maar bood meer zitplaatsen én meer actieradius.



Seat Mii Electric in recordtijd uitverkocht



Gemiddeld kom je met de Seat Mii Electric 260 kilometer ver op een vol accupakket. Wie alleen in stadsverkeer rijdt, kan zelfs meer dan 350 kilometer afleggen zonder tussentijds bij te laden. Destijds vroeg Seat 23.400 euro voor de elektrische Seat Mii, waarmee het een van de betaalbaarste elektrische auto's was. Mede dankzij de subsidieregeling voor particuliere kopers was de stadsrakker op stroom echter in recordtijd uitverkocht.

Elektrische Seat Mii weer leverbaar



Hetzelfde gold voor de Volkswagen e-Up en de elektrische Skoda Citigo. Jammerdebammer voor al die 'groenwillende' automobilisten! Maar na het slechte nieuws over het sluiten van de subsidieaanvragen voor 2021, is er ook positief nieuws op EV-gebied. Onlangs maakte Seat bekend dat de Mii Electric weer in beperkte mate leverbaar is. De vanafprijs bedraagt nog steeds 23.400 euro.



Ook zonder subsidie betaalbaar



Nu is ruim 23 mille fors voor een auto in het A-segment, maar voor een elektrische auto is het nog altijd een nette prijs. En het blijft sowieso stukken minder dan de 31.330 euro die je voor een Honda e mét subsidie betaalt. Oké, die elektrische Japanner is misschien leuker en luxueuzer, maar hij is minder ruim en zijn actieradius is ook kleiner. En zijn lagere prijs zorgt ook voor een gunstiger verzekeringspremie.