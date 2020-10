Waarom de nieuwe Opel Crossland op de Opel Manta lijkt

Eerder maakten we al kennis met de Opel Mokka en elektrische Mokka-e. Dat was de eerste Opel met het nieuwe familiegezicht. Nu is ook de Crossland aan de beurt. Daarbij zijn de koplampen geïntegreerd in een grote zwarte grille. Onder het Opel-logo zie je een subtiel knikje. Dit zwarte front is meteen het antwoord op de vraag wat de Opel Crossland met de 50-jaar oude Opel Manta gemeen heeft: de grille van deze jubilerende klassieker diende als inspiratiebron voor de nieuwe ontwerptaal van Opel.



Wat is er nog meer nieuw aan de Opel Crossland? Bijvoorbeeld dat, net als bij de Mokka, de X uit de naam verdwijnt. Verder zijn de wijzigingen niet zo spannend. De achterlichten hebben een donkerder tint, aan de voorkant vind je nieuwe led-verlichting en voor én achter krijgt de Crossland nieuwe skidplates.



Nieuw onderstel



Niet alleen het uiterlijk werd veranderd, ook het onderstel is een beetje aangepast. Zowel voor als achter werden nieuwe veren en dempers gemonteerd en Opel belooft dat de besturing nu directer is. De Crossland is ook leverbaar met IntelliGrip-tractiecontrole, waarbij je de afstemming van het onderstel voor elke ondergrond kunt optimaliseren. Zo is er naast de huis-tuin-en-keukenafstemming ook een Snow-, Mud, Sand en ESP Off-stand. Wie denkt zijn Crossland eens even op hoge snelheid door de bocht te smijten met de ESP Off-stand, moet weten dat het systeem vanaf 50 km/h weer gewoon bij de les is. Wat dat betreft kun je beter een Manta kopen ...



Opel Crossland GS Line

De GS Line is nieuw voor de Opel Crossland. Net als de Opel Mokka GS Line, heeft de Crossland GS Line een rode streep langs de daklijn. Verder krijg je onder meer een zwart dak en zwarte 16-inch wielen als je kiest voor de GS Line. Maar de zwarte motorkap blijft voorbehouden aan de Mokka,



Hoe veilig is de Opel Crossland?

Opel gaat los op veiligheidsgebied, de Crossland is afhankelijk van de uitvoering te koop met een head-up display, een noodstopfunctie in de stad, vermoeidheidsherkenning, een 360-gradencamera en dodehoekwaarschuwing. Bovendien kan de Opel Crossland zichzelf inparkeren. De Crossland is bovendien te bestellen met adaptieve LED-koplampen, die automatisch dimmen voor een tegenligger en meebewegen in bochten.

Opel Crossland: prijs en motoren



De Opel Crossland staat begin 2021 in de Nederlandse showroom, Opel maakt pas later de prijzen bekend. Dan kun je ook je order plaatsen, als je graag een Crossland met Manta-looks wilt hebben. Motorisch verandert er niets: je kunt kiezen uit een 1,2-liter benzinemotor met 83, 110 of 130 pk of een 1.5 diesel met 110 of 120 pk. Een elektrische Crossland komt er waarschijnlijk niet. Wie een elektrische compacte suv wil rijden van Opel, kan al terecht bij de Mokka-e.