Ferrari SF90 Stradale: zo stelt een plug-in hybride de LaFerrari in de schaduw ...

De LaFerrari zit in 2,7 seconden op 100 km/h. Een lachertje! Voor dezelfde proef heeft de nieuwe Ferrari SF90 Stradale namelijk niet meer dan 2,5 tellen nodig. En 4,2 seconden later zit-ie op de 200! Ook daarmee is de Stradale SF90 sneller dan de snelste hypercar die Ferrari tot nu toe had gebouwd. Het zou ons zelfs niet verbazen, als de nieuwe straat-Ferrari het circuit aanveegt met de huidige F1-bolide van Sebastian Vettel en Charles LeClerc. Alhoewel daar ook weer niet zó veel voor nodig is ...

SF90 Stradale is géén opgeleukte F8 Tributo

De Ferrari SF90 Stradale is een technologisch wereldwonder op wielen. Hij wordt afgevuurd door een vierliter V8-motor. "Maar die kennen we toch al uit de F8 Tributo?" Klopt, alleen is de bloedstollend krijsende achtpitter wél volledig gemodificeerd - waardoor hij 25 kilo lichter is geworden. Hij levert 780 pk. En dat is nog maar het halve verhaal. In zijn eentje zou de V8 immers niet in staat zijn om de LaFerrari klop te geven. Nee, daarvoor heeft de SF90 Stradale meer troefkaarten achter de hand.

Pizza power

De door twee turbo's aangeblazen V8-motor van de Ferrari SF90 Stradale staat namelijk rechtstreeks in verbinding met drie elektromotoren. Eentje zit er in de nieuw ontwikkelde achttraps transmissie en is zo plat als een pannenkoek - of een pizza, zo je wilt. Bovenop de 780 pk die de V8 levert, stuurt deze elektromotor een extra 204 pk richting de achterwielen. Maar voorin zitten nog twee elektromotoren, elk goed voor 135 pk. Als de V8 en het trio elektromotoren gelijktijdig hun optimale vermogen leveren, bereiken ze een gezamenlijk piekvermogen van ... 1000 pk! Niet eerder was een straat-Ferrari zo krachtig.

Onbeschrijfelijke ervaring

Maar al dat vermogen moet ook nog een keertje fatsoenlijk op het asfalt worden overgebracht. Ferrari heeft alles uit de kast getrokken om dat voor elkaar te krijgen. Het resultaat? Je kunt er je geen voorstelling van maken! 'Onbeschrijfelijk' was onze eerste reactie, maar we hebben onze bevindingen met de Ferrari SF90 Stradale toch maar op papier gezet. In het huidige nummer van Auto Review lees je de uitgebreide rij-impressie van deze wonderlijke plug-in hybride uit Maranello.