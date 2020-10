Aantal particulieren dat elektrische auto koopt, groeit hard

De meeste particuliere elektrische auto's werden in juli, augustus en september geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van de BOVAG. Het waren er 2585, wat een stijging betekent van 79 procent (!) in vergelijking met dezelfde drie maanden in 2019. De populairste EV's onder particulieren zijn de MG ZS (773 van 4419 auto's), Renault Zoe (586), Tesla Model 3 (422), Hyundai Kona (380) en Kia Niro (310).

Enorme groei van private lease

Een andere opvallende ontwikkeling is de enorme groei van private lease-contracten voor elektrische auto's. In de eerste negen maanden van 2020 werden meer dan 6000 contracten afgesloten, wat drie keer zoveel is als in dezelfde periode een jaar eerder. In de private lease is de Volkswagen e-Golf het populairst (2027), gevolgd door de Nissan Leaf (730), Skoda Citigo (695), Kia Niro (648) en MG ZS (612).

Een derde is voor particulieren

Volgens data van de BOVAG, RAI en RDC zijn er in september 6140 elektrische auto's geregistreerd, waarvan 872 door particuliere kopers. Over de eerste drie kwartalen van 2020 waren dat er 28.782; ruim 1000 stuks minder dan in 2019. Een derde van de EV-verkopen was in 2020 tot nu toe aan een particulier. Vorig jaar was dat minder dan 20 procent.

Particuliere EV-top tien

De tien meest geregistreerde modellen die door of namens particulieren dit jaar tot en met het derde kwartaal werden aangeschaft (private lease en particuliere koop):