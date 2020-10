Zo hoog zijn de Nederlandse verkeersboetes 2021

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (die van die coronabruiloft inderdaad) heeft op 25 september een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, met als bijlage het Ontwerp Besluit Jaarlijkse Indexering Verkeersboetes 2021. Daarin staat op 225 pagina's beschreven hoeveel wij volgend jaar moeten gaan betalen als we op de openbare weg in de fout gaan.

Hieronder vind je de belangrijkste boetebedragen voor 2021. Maar in het 225 pagina's tellende document kwamen we een paar interessante boetes tegen. Wist je bijvoorbeeld dat je 100 euro boete kunt krijgen voor het doorsnijden van een militaire colonne of uitvaartstoet?

Boetebedragen van 100 euro

Rijden zonder geldig rijbewijs

Dubbel parkeren

Afslaan zonder richting aan te geven

Boetebedragen van 150 euro

Rijden zonder geldige APK

Onnodig links blijven rijden op autoweg of snelweg

Onnodig mistachterlicht voeren

Geen autogordel dragen

Boetebedragen van 250 euro

Niet meewerken aan een alcoholtest

Rechts inhalen

Onnodig op de vluchtstrook van de snelweg stilstaan

Tijdens het rijden een telefoon vasthouden

Door rood rijden

Over een verdrijvingsvlak rijden

Een kruispunt blokkeren

Een voorrangsvoertuig (politie, brandweer, ambulance) niet voor laten gaan

Boetebedragen van 400 euro

Te veel lawaai maken met je auto

Onterecht gebruikmaken van een gehandicaptenparkeerplaats

Snelheidsboetes binnen de bebouwde kom (geen 30-zone)

4 km/h te hard - 29 euro

5 km/h te hard - 35 euro

6 km/h te hard - 43 euro

7 km/h te hard - 50 euro

8 km/h te hard - 57 euro

9 km/h te hard - 65 euro

10 km/h te hard - 74 euro

15 km/h te hard - 139 euro

20 km/h te hard - 197 euro

25 km/h te hard - 267 euro

30 km/h te hard - 346 euro

Snelheidsboetes buiten de bebouwde kom (geen werkzaamheden)

4 km/h te hard - 25 euro

5 km/h te hard - 32 euro

6 km/h te hard - 39 euro

7 km/h te hard - 46 euro

8 km/h te hard - 52 euro

9 km/h te hard - 61 euro

10 km/h te hard - 69 euro

15 km/h te hard - 133 euro

20 km/h te hard - 188 euro

25 km/h te hard - 252 euro

30 km/h te hard - 329 euro

Snelheidsboetes op de snelweg (geen werkzaamheden)